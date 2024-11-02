Перша сонячна електростанція в космосі запрацює до 2030 року: скільки енергії буде отримано

Ісландія може стати першою у світі країною, яка зможе отримувати сонячну енергію безпосередньо з космосу вже до кінця десятиліття.

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Однією з проблем збору сонячної енергії є те, що її неможливо отримувати 24/7 принаймні на Землі. Однак у космосі це завдання цілком здійсненне. Десятиліттями людство шукало варіанти збору космічної сонячної енергії та тепер, схоже, ми максимально наблизилися до цього, пише IFLScience.

Британська компанія Space Solar співпрацює з Reykjavik Energy та ісландською ініціативою зі сталого розвитку Transition Labs для розробки космічної сонячної електростанції. Уже через кілька років "видобуток" космічної сонячної енергії може стати комерційною реальністю.

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Передбачається, що космічна сонячна електростанція зможе генерувати близько 30 мегаватів електроенергії — для порівняння, цього достатньо для живлення від 1500 до 3000 будинків. Передбачається, що вона зможе запрацювати вже до кінця десятиліття — до 2030 року. Система збиратиме сонячне світло в космосі за допомогою сонячних панелей, а потім передаватиме його у вигляді радіохвиль на певній частоті на наземну станцію, де сонячне світло буде перетворено на електрику для мережі.

Передбачається, що супутник буде масштабованим і досить великим. Фактично, йдеться про найважчий окремий об'єкт у космосі, який не є космічною станцією. Розробники зазначають, коли всі установки будуть розгорнуті, він буде набагато більшим за Міжнародну космічну станцію. Ба більше, вже до 2036 року компанія планує вивести в космос збільшену версію системи, здатну виробляти гігавати електроенергії.

За словами співдиректора Space Solar Мартіна Солтау, сьогодні космічна сонячна енергія пропонує неймовірні переваги з конкурентоспроможними цінами на сонячну енергію та цілодобовою доступністю. При цьому космічна сонячна енергія має величезний потенціал для переходу до енергетичних ресурсів. Це, безумовно, важливо, особливо в умовах кліматичної кризи та необхідності відмови від використання викопного палива.

Дослідники зазначають, що план, безумовно, сміливий, оскільки наразі передача енергії з орбіти далека від такої потужності. Водночас цього року розробники технології вже продемонстрували, що це можливо. Щоправда, під час демонстрації на Землю було передано лише міліват енергії. Зазначимо, що космічна сонячна електростанція, як передбачається, буде здатна передавати в мільярди разів більше енергії.

Уже зараз розробники зіткнулися з низкою проблем, утім, вони планують вирішити їх найближчими роками.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли новий спосіб видобутку сонячної енергії.