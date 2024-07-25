Поліція затримала вербувальників, які залучали українців для підпалів у країнах ЄС (відео)

На території України розшукувалися проросійські налаштовані особи, яких "наймали" для підпалів у країнах Європейського Союзу. Учасників злочинної групи затримано в Івано-Франківській області.

Related video

Протягом останніх кількох місяців в інформаційному просторі почали з’являтися повідомлення про підпали на території європейських країн. В окремих епізодах раптові пожежі знищували тисячі квадратних метрів торговельних майданчиків, а за ці злочини затримувалися, в тому числі й українці, інформують у Нацполіції.

Як зазначають правоохоронці, наразі достеменно відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Також зловмисники отримали замовлення від ФСБ РФ на підпал одного з центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі.

За задумом російських спецслужб, підпали ТЦ, складських приміщень та об’єктів критичної інфраструктури повинні були дестабілізувати внутрішню ситуацію, дискредитувати на світовій арені Україну та її громадян, зіпсувавши дружні відносини з країнами-партнерами.

Опрацювавши оперативну інформацію, правоохоронці встановили групу осіб, які здійснювали в Україні ретельний підбір проросійські налаштованих громадян для виконання завдань ФСБ за кордоном.

Організатором групи вербувальників був 39-річний житель міста Івано-Франківська. Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували "замовлення" від своїх кураторів.

Після визначення об’єкта для підпалу, для залучених агентів виготовлялися підроблені документи офіційного зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон та відкривалися банківські рахунки.

Опинившись у місті запланованого злочину, зловмисники вигадували план втілення підпалу, його обов’язкової фіксації та непомітних шляхів відходу з місця події.

Оплата за виконану роботу здійснювалася частинами – спочатку отримувався аванс, а решта грошей перераховувалася після здійснення підпалу і обов’язкового підтвердження у публікаціях медіа. За оперативними даними, найближчим часом планувалося знищити центр гуманітарної допомоги для українців в Польщі.

18 липня правоохоронці провели 40 обшуків на території шести областей. Під час слідчих дій було знайдено підроблені документи, банківську документацію тощо. Цього ж дня на території Івано-Франківської області поліцейські затримали трьох учасників злочинної групи, яким повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності, а також збір доказової бази щодо перевірки причетності фігурантів до інших епізодів пожеж на території країн ЄС.

Нагадаємо, з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалася діяльність російських спецслужб, які вербували українських підлітків для підпалу автомобілів, що належать ЗСУ.