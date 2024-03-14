У Німеччині згоріло житло для українських біженців: поліція розслідує підпал

У Берліні повністю згоріло тимчасове житло площею 1000 квадратних метрів, яке вміщало понад 300 біженців. Місцеві правоохоронці підозрюють, що пожежа не була випадковою.

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12 березня на території колишнього берлінського аеропорту Тегель, де розташований один із найбільших у Німеччині центрів для біженців, спалахнула пожежа. Поліція не виключає, що подія не була випадковою. Деталями 14 березня поділились у DW.

У ЗМІ передали, що місцева поліція проводить розслідування за підозрою в підпалі.

"Поки що не встановлено, чи була це пожежа з необережності, чи це навмисний підпал", — підкреслила представниця відомства.

Точна причина загоряння наразі невідома.

Фото з місця подій Фото: DW

Пожежа у центрі для біженців: що сталося

12 березня загорівся павільйон, в якому тимчасово розміщують біженці. У ньому проживали 300 українців.

До ліквідації пожежі залучили приблизно 100 рятувальників, але споруда площею 1000 квадратних метрів повністю згоріла. Сотні людей, які перебували всередині, встигли врятуватися.

Центр на території аеропорту Тегель — один з найбільших у Німеччині. Він розрахований на сім тисяч біженців, наразі в ньому проживають приблизно 4,5 тисячі осіб. Спочатку там приймали лише тих, хто тікав від війни в Україні, але згодом умови розширили.

Раніше повідомлялося, що згоріла конструкція була розрахована на 380 біженців. Окрім її мешканців також евакуювали людей з найближчих чотирьох приміщень. Тим, хто проживав у знищеному вогнем тимчасовому житлі, забезпечили альтернативу.

Нагадаємо, у Німеччини знайшли мертвою 27-річну біженку з України. Її мати та дитина зникли.

За результатами дослідження, 77% біженців, які виїхали з України в Німеччину, не планують повертатися ще щонайменше два роки.