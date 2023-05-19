У Польщі місцевий житель пробрався в Центр для біженців з України і влаштував бійку

Агресивно налаштований поляк вигукував численні гасла національної ворожнечі, розмахував кулаками, а потім втік у невідомому напрямку, розповіли у поліції.

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У Польщі у місті Міколув сталася бійка в Центрі для біженців з України. На територію закладу пробрався нетверезий поляк і заходився ображати українців. Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Так, до поліції надійшов виклик про бійку в одному з центрів перебування біженців з України. З’ясувалося, що за якийсь час до цього 21-річний житель Міколува переліз через огорожу об'єкта. Це пробачив 23-річний громадянин України і зробив поляку відповідне зауваження.

Словесна перепалка між чоловіками переросла у бійку. Поляк вдарив українця в обличчя і вибив йому зуб, далі почав вигукувати численні гасла національної ворожнечі, а після цього втік.

Порушника знайшли правоохоронці. Він також заходився ображати і їх. чоловіка перевірили на тверезість і виявили в його організмі понад 2 проміле алкоголю.

Поляка затримали. Його звинувачують у завданні тілесних ушкоджень, нападі на ґрунті ксенофобії, насильстві щодо особи через її національну приналежність, а також в образі правоохоронців.

Чоловіку заборонили наближатися до постраждалого 23-річного українця та контактувати з ним. Поляку загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що у Вроцлаві місцевий житель напав на громадянку України. Він образив жінку і зламав їй руку у двох місцях.Постраждала написала заяву до поліції, але польські правоохоронці відмовилися її приймати. Справа рушила з місця лише після втручання місцевих журналістів.

Раніше у Польщі 37-річний таксист зачепив велосипедиста на дорозі. Між ними далі сталася суперечка, після якої велосипедист поїхав у напрямку найближчого парку, а водій таксі наздогнав його там на автомобілі і навмисно збив, а потім ще й переїхав.