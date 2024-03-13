У Німеччині знайшли вбитою 27-річну українку: її мати місячне немовля зникли (фото)

Жінка перебувала у розшуку кілька днів. Вони разом з матір'ю пішли з будинку для біженців у Баден-Вюртенбергу.

Related video

У Німеччині в районі Баден-Вюртенберг перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли. Про це пише BILD.

Тіло жінки на військовому пункту пропуску на річці виявив місцевий житель. Розтин виявив, що українку вбили.

Відомо, що вона жила з маленькою донечкою та своєю 51-річною мамою в будинку для біженців. Обидві жінки зникли минулого понеділка, тоді як тіло 27-річної знайшли у четвер.

Справу розслідують правоохоронці.

Зазначається, що останнім часом українка подорожувала з мамою та маленькою донькою. За словами представника поліції, матір загиблої, 51-річну Марину Стеценко, вважають головним свідком як у смерті жінки, так і в пошуках немовляти.

За словами представника поліції, матір загиблої 51-річну Марину Стеценко вважають головним свідком як у смерті жінки, так і в пошуках її маленької доньки.

51-річна Марина Стеценко

Правоохоронці розшукують свідків події.

Нагадаємо, що в Польщі знайшли мертвим 30-річного українця, який пішов з дому і не повернувся та перебував у розшуку.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині 15-річний школяр зарізав 17-річного українського баскетболіста та поранив його 18-річного товариша.