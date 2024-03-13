В Германии нашли убитой 27-летнюю украинку: ее мать и месячный младенец исчезли (фото)

Женщина находилась в розыске несколько дней. Они вместе с матерью ушли из дома для беженцев в Баден-Вюртенберге.

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В Германии в районе Баден-Вюртенберг прохожий обнаружил тело женщины со следами насильственной смерти. Убитой оказалась 27-летняя беженка из Украины, которая месяц назад родила ребенка. Ее малыш и мать исчезли. Об этом пишет BILD.

Тело женщины на военном пункте пропуска на реке обнаружил местный житель. Вскрытие выявило, что украинку убили.

Известно, что она жила с маленькой дочкой и своей 51-летней мамой в доме для беженцев. Обе женщины исчезли в прошлый понедельник, тогда как тело 27-летней нашли в четверг.

Дело расследуют правоохранители.

Отмечается, что в последнее время украинка путешествовала с мамой и маленькой дочкой. По словам представителя полиции, мать погибшей, 51-летнюю Марину Стеценко, считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в поисках младенца.

По словам представителя полиции, мать погибшей 51-летнюю Марину Стеценко считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в поисках ее маленькой дочери.

51-летняя Марина Стеценко

Правоохранители разыскивают свидетелей происшествия.

Напомним, что в Польше нашли мертвым 30-летнего украинца, который ушел из дома и не вернулся и находился в розыске.

Ранее сообщалось, что в Германии 15-летний школьник зарезал 17-летнего украинского баскетболиста и ранил его 18-летнего товарища.