В Одесской области строитель за деньги от РФ готовился сжечь трансформаторы Укрзализныци, — СБУ

Местный строитель за деньги от России планировал с помощью "коктейлей Молотова" повредить трансформаторные подстанции.

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала диверсанта, работавшего на российскую военную разведку, во время подготовки к серии поджогов на объектах Укрзализныци в Одесской области. В пресс-службе СБУ сообщили, что его основными целями были трансформаторные подстанции и релейные шкафы, расположенные на главных железнодорожных линиях региона.

Диверсант намеревался уничтожить энергооборудование, чтобы заблокировать перемещение военных складов ВСУ к передовой. Российская спецслужба привлекла к этой операции местного строителя, который искал дополнительный заработок через различные Telegram-каналы. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.

Строитель успел разведать место первой цели — трансформатор возле железнодорожного пути, и подготовил там схрон с тремя "коктейлями Молотова". Затем он решил привлечь знакомого, на которого возлагался поджог по полученным координатам. Диверсант также должен был снять видео возгорания, чтобы отчитаться перед российскими кураторами и продолжить поджоги в регионе.

Спецназовцы СБУ остановила диверсанта на начальном этапе его деятельности. Во время обыска у него изъяли самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для связи с российской стороной.

СБУ задержала российского диверсанта, который пытался сжечь трансформаторы Укрзализныци в Одесской области Фото: sbu.ua

Мужчину взяли под стражу и теперь он может получить пожизненный срок заключения, при этом все его имущество конфискуют.

Напомним, что в конце июля СБУ и Нацполиция схватили группу одесситов, которые совершили серию поджогов машин Сил обороны по заказу ФСБ РФ.

Также СБУ 23 июля задержали украинского блогера и его сообщников, которые призывали к вооруженному сопротивлению мобилизации.