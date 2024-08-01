На Одещині будівельник за гроші від РФ готувався спалити трансформатори Укрзалізниці, — СБУ

Місцевий будівельник за гроші від Росії планував за допомогою "коктейлів Молотова" пошкодити трансформаторні підстанції.

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Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала диверсанта, що працював на російську воєнну розвідку, під час підготовки до серії підпалів на об'єктах Укрзалізниці в Одеській області. У пресслужбі СБУ повідомили, що його основними цілями були трансформаторні підстанції та релейні шафи, розташовані на головних залізничних лініях регіону.

Диверсант мав намір знищити енергообладнання, щоб заблокувати переміщення військових складів ЗСУ до передової. Російська спецслужба залучила до цієї операції місцевого будівельника, який шукав додатковий заробіток через різноманітні Telegram-канали. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші.

Будівельник встиг розвідати місце першої цілі — трансформатор біля залізничної колії, і підготував там схрон із трьома "коктейлями Молотова". Потім він вирішив залучити знайомого, на якого покладався підпал за отриманими координатами. Диверсант також мав зняти відео загоряння, щоб прозвітувати перед російськими кураторами та продовжити підпали в регіоні.

Спецпризначенці СБУ зупинила диверсанта на початковому етапі його діяльності. Під час обшуку у нього вилучили саморобні запалювальні суміші та мобільний телефон, який він використовував для зв'язку з російською стороною.

СБУ затримала російського диверсанта, який намагався спалити трансформатори Укрзалізниці на Одещині Фото: sbu.ua

Чоловіка взяли під варту і тепер він може отримати довічний термін ув'язнення, водночас все його майно конфіскують.

Нагадаємо, що наприкінці липня СБУ та Нацполіція схопили групу одеситів, які скоїли серію підпалів машин Сил оборони на замовлення ФСБ РФ.

Також СБУ 23 липня затримали українського блогера та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації.