"Заробили" на ухилянтах 1 млн доларів: СБУ затримала двох керівників ТЦК Київщини (фото)

За даними слідства, військовозобов'язаним пропонували оформити підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Вартість такої послуги становила 37 тисяч доларів.

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Служба безпеки України затримала двох очільників районних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) Київської області, які "заробили" на ухилянтах понад 1 мільйон доларів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

"Вартість таких "послуг" становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного "пакету" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії", — йдеться у повідомленні.

До злочинної схеми також був залучений громадянин країни Південного Кавказу, що шукав військовозобов'язаних, готових заплатити за ухилення від призову, а також відповідав за безпосереднє передавання коштів.

СБУ затримала двох керівників ТЦК Київщини СБУ затримала двох керівників ТЦК Київщини СБУ затримала двох керівників ТЦК Київщини

За даними слідства, керівники ТЦК використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, щоб отримувати необхідні довідки.

"Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість утекти за кордон", — зазначили в СБУ.

Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявили

понад 1,2 млн доларів;

велику кількість зброї, зокрема пістолет із глушником.

"Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель", — наголосили в СБУ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, 14 серпня Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, до якої належали колишні охоронці Віктора Януковича та чинний військовослужбовець Нацгвардії.

У цей же день на території Молдови припинили діяльність злочинного угруповання, яке продавало волонтерам і військовим фейкові дрони.