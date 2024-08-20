СБУ задержала фельдшера, который собирал информацию для ФСБ во время вызовов "скорой помощи" (фото)

По данным следствия, 39-летний мужчина стремился получить руководящую должность в оккупационной администрации, если бы россиянам удалось захватить Одесскую область.

Related video

Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, который готовил новые удары РФ по местам расположения морской охраны Госпогранслужбы в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности задержала в Одесской области еще одного агента ФСБ. Он корректировал ракетно-пушечные удары РФ по одному из портовых городов региона", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что прежде всего российские спецслужбы пытались получить координаты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы.

Также оккупанты надеялись получить локации огневых позиций ПВО, которая обороняет воздушное пространство южного региона.

СБУ задержала фельдшера в Одесской области Фото: СБУ

Задержанным оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи, который ранее публиковал антиукраинские комментарии в телеграм-каналах.

Мужчина, по данным следствия, собирал разведывательную информацию в ходе поездок по прибрежной территории, в частности во время вызовов "скорой".

Как отметили в Офисе генерального прокурора, задержанный в качестве вознаграждения за свои "услуги" рассчитывал на руководящую должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

"Мужчина "сдавал" агрессору места дислокации личного состава подразделений Сил ТрО ВСУ, ГПСУ и Морской охраны на территории Измаильского района. Еще одной его задачей было наблюдение за динамикой заходов судов в местный порт и разновидностями грузов, которые они перевозят", — отметили в ОГП.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержание фельдшера в Одесской области Фото: ОГПУ

Напомним, 19 августа Служба безопасности Украины задержала 54-летнюю жительницу города Мерефы, которая во время оккупации Харьковской области российскими войсками начисляла зарплаты оккупационной администрации.

16 августа Служба безопасности Украины задержала двух руководителей районных ТЦК и СП Киевской области, которые "заработали" на уклонистах более 1 миллиона долларов.