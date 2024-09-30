ВС РФ атаковали колонной БМП под Курском и застряли в собственных укреплениях (видео)

Бойцы ВСУ отбили атаку колонны бронемашин ВС РФ, которая произошла на восточном фланге от Суджи в Курской области РФ. Во время атаки враг потерял БМП "Михей", попавший в российскую ловушку.

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Подразделения ВС РФ пытались атаковать украинские позиции возле села Плехово в Курской области. Атака захлебнулась, поскольку россияне не смогли преодолеть фортификационные сооружения, которые сами же построили. О деталях боев под Курском рассказали на портале Forbes.

На портале обратили внимание на видео, которое вечером 29 сентября опубликовал в Telegram военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. В заметке указано, что бойцы 129 бригады Теробороны отбили атаку десятка бронемашин ВС РФ. Благодаря работе артиллерии и FPV-дронов бойцы взрывали российские БМП и танки, ликвидировали личный состав противника. Среди прочего, уничтожили БМП "Михей" с противоминным тралом и антидроновой защитой, пояснил журналист. Между тем Forbes отметило, что россияне потерпели неудачу, поскольку наткнулись на собственные противотанковые рвы и фортификации, которые украинцы эффективно применили против бывших владельцев.

На видео Бутусова видим колонну российских бронемашин, которые начали атаковать, направляясь напрямик через поле. Кроме того, военные ВС РФ попытались штурмовать украинские позиции, петляя между бетонными пирамидами, которые препятствовали движению БМП.

Прорыв в Курской области — атака БМП РФ под Плехово Фото: Юрий Бутусов / Telegram Прорыв в Курской области — атака солдат РФ под Плехово Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Серия следующих кадров показывает, как артиллерия ВСУ отработала по бронемашинам ВС РФ: несколько БМП подорвались, не доехав до украинских позиций. При этом БМП "Михей" не смогла преодолеть противотанковый ров, который когда-то вырыли россияне для защиты о потенциального прорыва украинцев. В какой-то момент по ней ударили FPV-дроны и она загорелась.

Прорыв в Курской области — БМП "Михей" ВС РФ под Плехово Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Фокус не публикует полное видео от 129 бригады ТрО по этическим соображениям.

Авторы статьи Forbes отметили, что ВСУ отбили атаку ВС РФ, применяя вражеские фортификационные сооружения. На спутниковых фото OSINT-аналитик с ником IMI(M) указал, что россияне настроили эффективную круговую оборону (на 360 градусов), вырыли противотанковые рвы, установили ряды пирамид. Когда местность заняли украинцы, они воспользовались готовыми фортификациями. Ситуация стала "ироничной", поскольку ВС РФ не могут прорваться через собственные защитные сооружения, подытожили журналисты. Благодаря этому контратака под Плеховым, которая состоялась две недели назад (ориентировочно, 15 сентября), завершилась неудачно и россияне откатились назад, потеряв технику и живую силу.

"Противотанковые ловушки и круговые пехотные рвы стали достоянием Украины. Заслуга российских инженеров, которые построили оборону возле Плехова, в том, что эта оборона сработала, как было заявлено. То, что их товарищи построили эффективные противотанковые ловушки, несомненно, утешает российские войска, которые в конце концов попали в ловушку", — подытожили на портале Forbes.

Прорыв в Курской области — фортификации врага под Плехово Фото: X (Twitter) Прорыв в Курской области — атака ВС РФ под Плехово Фото: DeepState

Прорыв в Курской области по состоянию на 30 сентября

Отметим, 27 сентября Институт изучения войны (ISW) описал текущую ситуацию в Курской области. Президент РФ Владимир Путин поручил спецподразделениям ФСБ провести "контртеррористическую операцию", чтобы вытеснить Силы обороны. Однако ФСБ почти два месяца не может справиться с прорывом. По состоянию на конец сентября Украина все еще контролирует 1 300 кв. км российской территории, отражая атаки РФ на обоих флангах вокруг Суджи, подытожили аналитики.

Напоминаем, аналитики ISW сообщили о продвижении ВСУ в новой точке порыва в Курской области возле села Веселое. Тем временем основатель некоммерческой организации Anomaly Дэвид Пластер проанализировал атаку Сил обороны вглубь российской территории.