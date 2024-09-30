ЗС РФ атакували колоною БМП під Курськом і застрягли у власних укріпленнях (відео)

Бійці ЗСУ відбили атаку колони бронемашин ЗС РФ, яка сталась на східному фланзі від Суджі в Курській області РФ. Під час атаки ворог втратив БМП "Михей", який потрапив у російську пастку.

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Підрозділи ЗС РФ намагались атакувати українські позиції біля села Плехово в Курській області. Атака захлинулась, оскільки росіяни не змогли здолати фортифікаційні споруди, які самі ж набудували. Про деталі боїв під Курськом розповіли на порталі Forbes.

На порталі звернули увагу на відео, яке увечері 29 вересня опублікував у Telegram воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. У дописі вказано, що бійці 129 бригади Тероборони відбили атаку десятка бронемашин ЗС РФ. Завдяки роботі артилерії та FPV-дронів бійці підривали російські БМП і танки, ліквідували особовий склад противника. Серед іншого, знищили БМП "Михей" з протимінним тралом та антидроновим захистом, пояснив журналіст. Тим часом Forbes наголосило, що росіяни зазнали невдачі, оскільки наштовхнулись на власні протитанкові рови та фортифікації, які українці ефективно застосували проти колишніх власників.

На відео Бутусова бачимо колону російських бронемашин, які почали атакувати, прямуючи навпростець через поле. Крім того, військові ЗС РФ спробували штурмувати українські позиції, петляючи між бетонними пірамідами, які перешкоджали руху БМП.

Прорив в Курській області - атака БМП РФ під Плехово Фото: Юрій Бутусов / Telegram Прорив в Курській області - атака солдатів РФ під Плехово Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Серія наступних кадрів показує, як артилерія ЗСУ відпрацювала по бронемашинах ЗС РФ: кілька БМП підірвались, не доїхавши до українських позицій. При цьому БМП "Михей" не змогла здолати протитанковий рів, який колись вирили росіяни для захисту про потенційного прориву українців. У якийсь момент по ній вдарили FPV-дрони і вона загорілась.

Прорив в Курській області - БМП "Михей" ЗС РФ під Плехово Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Фокус не публікує повне відео від 129 бригади ТрО з етичних міркувань.

Автори статті Forbes зауважили, що ЗСУ відбили атаку ЗС РФ, застосовуючи ворожі фортифікаційні споруди. На супутникових фото OSINT-аналітик з ніком IMI(M) вказав, що росіяни налаштували ефективну кругову оборону (на 360 градусів), вирили протитанкові рови, встановили ряди пірамід. Коли місцевість зайняли українці, вони скористались готовими фортифікаціями. Ситуація стала "іронічною", оскільки ЗС РФ не можуть прорватись через власні захисні споруди, підсумували журналісти. Завдяки цьому контратака під Плеховим, яка відбулась два тижні тому (орієнтовно, 15 вересня), завершилась невдало і росіяни відкотились назад, втративши техніку та живу силу.

"Протитанкові пастки та кругові піхотні рови стали надбанням України. Заслуга російських інженерів, які побудували оборону біля Плехова, за те, що ця оборона спрацювала, як було заявлено. Те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, безсумнівно, втішає російські війська, які зрештою потрапили в пастку", — підсумували на порталі Forbes.

Прорив в Курській області - фортифікації ворога під Плехово Фото: X (Twitter) Прорив в Курській області - атака ЗС РФ під Плехово Фото: DeepState

Прорив в Курській області станом на 30 вересня

Зазначимо, 27 вересня Інститут вивчення війни (ISW) описав поточну ситуацію в Курській області. Президент РФ Володимир Путін доручив спецпідрозділам ФСБ провести "контртерористичну операцію", щоб витіснити Сили оборони. Однак ФСБ майже два місяці не може впоратись з проривом. Станом на кінець вересня Україна все ще контролює 1 300 кв. км російської території, відбиваючи атаки РФ на обох флангах навколо Суджі, підсумували аналітики.

Нагадуємо, аналітики ISW повідомили про просування ЗСУ у новій точці пориву в Курській області біля села Веселе. Тим часом засновник некомерційної організації Anomaly Девід Пластер проаналізував атаку Сил оборони вглиб російської території.