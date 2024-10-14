На Херсонщині росіяни атакували дронами цивільну автівку: є загиблі, деталі (фото)

Дві жінки отримали несумісні з життям поранення. Ще двох людей госпіталізовано з травмами.

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В обід 14 жовтня російський дрон ударив по цивільному автомобілю поблизу села Гаврилівка Херсонської області. Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", — написав голова ОВА.

У Херсонській ОВА повідомили про ще двох потерпілих від атаки. Їх доставили до лікарні "швидкою". Лікарі діагностували у 72-річного чоловіка та 63-річної жінки вибухові травми та контузії.

У Telegram-каналі Національної поліції України уточнили, що росіяни атакували FPV-дроном автомобіль ВАЗ-2109. Під час удару в салоні перебували 46-річний водій і чотири пасажири.

ЗС РФ вдарили FPV-дроном по цивільному авто Фото: Національна поліція ЗС РФ вдарили FPV-дроном по цивільному авто Фото: Національна поліція

"Дві пасажирки віком 72 та 56 років загинули. 63-річна жінка та 72-річний чоловік отримали черепно-мозкові травми, вибухові та акубаротравми", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня окупанти вдарили по центру Херсона поруч із ринком і зупинкою. Внаслідок обстрілу загинули шестеро цивільних людей і ще шестеро зазнали поранень. За даними слідства, росіяни атакували місто зі ствольної артилерії.

У ніч на 11 жовтня РФ обстріляла Одеську область балістичними ракетами. Одеська ОВА повідомила, що в результаті атаки було зруйновано двоповерхову будівлю, де жили й працювали цивільні. Чотири людини загинуло, серед них — один підліток. Ще десять громадян дістали поранення.