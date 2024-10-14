"Шахеды" впервые за 48 дней не атаковали Украину: почему РФ взяла паузу в обстрелах

"Запусков вражеских БПЛА не зафиксировано" — такое сообщение украинцы получили в ночь на 14 октября. Впервые больше чем за месяц Украину не атаковали "Шахеды". Фокус называет причины и объясняет, как изменилось качество БПЛА и работа РЭБ.

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Ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" не атаковали территорию Украины впервые за последние 48 суток. Причиной этого могли стать несколько факторов — успешный удар Сил обороны по складу с БПЛА в РФ, потребность в паузе для накопления оружия.

Фокус рассказывает, как изменились обстрелы РФ и уничтожение вражеских дронов "Шахед".

РФ взяла паузу в обстрелах "Шахедами": основные причины

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил Фокусу, что враг взял временную паузу, которая связана с тремя факторами.

В частности, украинские военные нанесли успешный удар по российскому населенному пункту Октябрьский в Краснодарском крае, где был один из складов хранения БПЛА типа "Шахед". По сообщению Генштаба, их было около 400 единиц. Кроме этого, РФ очень много применяла дронов в сентябре. Так врагу фактически удалось поставить рекорд, а потому сейчас нужно время, чтобы накопить определенные запасы и использовать их снова как минимум в том количестве, как это было раньше. Также на интенсивность обстрелов влияет погода.

"Все эти факторы — это три главных условия, почему не было обстрелов непосредственно за прошедшие сутки, но это не исключает того, что Россия постоянно ищет пути увеличения производства "Шахедов" и планирует расширить его, открыв в ближайшее время еще один завод на юге России", — сказал Мусиенко.

Он отметил, что риски и угрозы никуда не исчезают. Но Силы обороны работают над тем, чтобы уничтожать вражеские БПЛА не только в воздухе, но и на земле. В результате это и приводит к тому, что возникают подобные паузы в обстрелах. К тому же значительные объемы "Шахедов" были использованы в сентябре.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков не думает, что причиной отсутствия атаки "Шахедами" стало уменьшение ресурсов в РФ. Он отметил, что враг может накапливать дроны.

"Реально трудно сказать, почему. Условно говоря, так было одно поражение одного склада с хранением (дронов, — ред.) в районе Ейска, но есть как минимум еще Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда. Еще 4 пусковых района, с соответствующими складами обеспечения", — пояснил Фокусу Катков.

Работают РЭБы или дроны "локационно потерянные": как изменилось уничтожение "Шахедов"

В последние дни снизился процент сбития ВСУ вражеских БПЛА, тогда как часть из них приземляют системы РЭБ, или дроны считаются "локально потерянными".

По словам Мусиенко, так происходит из-за того, что "Шахеды" могут залетать на территорию Беларуси и исчезать из воздушного пространства Украины. Также иногда дроны возвращаются в Россию или сами падают в поле, не достигая никаких целей.

"Шахеды" наматывают круги, а потом где-то падают вне населенных пунктов. Через некоторое время их находят. Это тоже одна из причин", — пояснил он.

Эксперт отметил, что постоянно совершенствуется работа украинских систем РЭБ, которые противодействуют российским БПЛА. Более того, увеличение массовости производства "Шахедов" влияет и на их качество.

Катков рассказал, что Украина развивает средства РЭБ. В результате количество вражеских дронов, обезвреженных именно РЭБом, будет расти из-за наличия таких систем, о которых было официально объявлено еще экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, например, "Покрова".

Напомним, 10 октября в СМИ рассказали, что около 95% вражеских "Шахедов" не достигают своих целей. В частности, БПЛА падают в реки и поля, залетают в Латвию, Беларусь или возвращаются в РФ.

14 октября сообщалось, что российские БПЛА сложно сбивать на старте. Так запуск дрона осуществляется с треноги, установленной на небольшой бетонной плите.