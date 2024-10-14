"Шахеди" вперше за 48 днів не атакували Україну: чому РФ взяла паузу в обстрілах

"Запусків ворожих БпЛА не зафіксовано" — таке повідомлення українці отримали в ніч на 14 жовтня. Вперше більш ніж за місяць Україну не атакували "Шахеди". Фокус називає причини та пояснює, як змінилася якість БпЛА та робота РЕБ.

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Ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" не атакували територію України вперше за останні 48 діб. Причиною цього могли стати декілька чинників — успішний удар Сил оборони по складу з БпЛА у РФ, потреба в паузі для накопичення зброї.

Фокус розповідає, як змінилися обстріли РФ та знищення ворожих дронів "Шахед".

РФ взяла паузу в обстрілах "Шахедами": основні причини

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив Фокусу, що ворог взяв тимчасову паузу, яка повʼязана з трьома чинниками.

Зокрема, українські військові завдали успішного удару по російському населеному пункту Октябрський в Краснодарському краю, де був один зі складів зберігання БпЛА типу "Шахед". За повідомленням Генштабу, їх було приблизно 400 одиниць. Крім цього, РФ дуже багато застосовувала дронів у вересні. Так ворогу фактично вдалося поставити рекорд, а тому нині потрібен час, аби накопичити певні запаси та використовувати їх знову щонайменше в тій кількості, як це було раніше. Також на інтенсивність обстрілів впливає погода.

"Усі ці фактори — це три головні умови, чому не було обстрілів безпосередньо минулої доби, але це не виключає того, що Росія постійно шукає шляхи збільшення виробництва "Шахедів" і планує розширити його, відкривши найближчим часом ще один завод на півдні Росії", — сказав Мусієнко.

Він наголосив, що ризики та загрози нікуди не зникають. Але Сили оборони працюють над тим, аби знищувати ворожі БпЛА не лише в повітрі, але й на землі. В результаті це й призводить того, що виникають подібні паузи в обстрілах. До того ж значні обсяги "Шахедів" були використані у вересні.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков не думає, що причиною відсутності атаки "Шахедами" стало зменшення ресурсів у РФ. Він наголосив, що ворог може накопичувати дрони.

"Реально важко сказати, чому. Умовно кажучи, так було одне ураження одного складу зі зберіганням (дронів, — ред.) у районі Єйська, але є як мінімум ще Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда. Ще 4 пускових райони, з відповідними складами забезпечення", — пояснив Фокусу Катков.

Працюють РЕБи або дрони "локаційно втрачені": як змінилося знищення "Шахедів"

Останніми днями знизився відсоток збиття ЗСУ ворожих БпЛА, тоді як частину з них приземляють системи РЕБ, або дрони вважаються "локаційно втраченими".

За словами Мусієнка, так відбувається через те, що "Шахеди" можуть залітати на територію Білорусі та зникати з повітряного простору України. Також іноді дрони повертаються до Росії або самі падають в полі, не досягаючи жодних цілей.

"Шахеди" намотують кола, а потім десь падають поза населеними пунктами. Через деякий час їх знаходять. Це теж одна із причин", — пояснив він.

Експерт зауважив, що постійно вдосконалюється робота українських систем РЕБ, які протидіють російським БпЛА. Ба більше, збільшення масовості виробництва "Шахедів" впливає і на їхню якість.

Катков розповів, що Україна розвиває засоби РЕБ. У результаті кількість ворожих дронів, знешкоджених саме РЕБом, буде зростати через наявність таких систем, про які було офіційно оголошено ще ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, наприклад, "Покрова".

Нагадаємо, 10 жовтня у ЗМІ розповіли, що майже 95% ворожих "Шахедів" не досягають своїх цілей. Зокрема, БпЛА падають у річки та поля, залітають до Латвії, Білорусі або повертаються до РФ.

14 жовтня повідомлялося, що російські БпЛА складно збивати на старті. Так запуск дрона здійснюється з триноги, встановленої на невеликій бетонній плиті.