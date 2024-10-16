Стрессы, цены и блэкауты: украинцы рассказали, как изменилось их меню за время войны (опрос)

Из-за постоянных стрессов на фоне войны, украинцы начали менять свои предпочтения в еде. В частности, стали выбирать более доступные продукты, чаще готовить дома, а также употреблять меньше сладкого, рыбы и морепродуктов.

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Почти половина жителей Украины (49% респондентов) подтвердила, что с началом полномасштабного вторжения РФ у них изменились пищевые привычки. Среди опрошенной молодежи эта цифра составляет 54%, говорится в опросе Gradus Research.

Исследователи сообщили, что провели анкетирование в собственном мобильном приложении среди 1000 респондентов, которые являются жителями городов с населением более 50 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет. Опрос не проводили на оккупированных территориях и в регионах, где идут активные боевые действия.

Результаты опроса (инфографика: Gradus Research)

Респонденты указали, что на их изменение в пищевых привычках ключевыми факторами стали повышение цен, длительный стресс и атаки российских оккупантов с соответствующими последствиями.

В частности, именно стресс занимает первое место (83%) среди факторов, влияющих на пищевое поведение опрошенных. Из-за постоянного эмоционального истощения и стрессовых состояний 49% питается нерегулярно, тогда как 42% опрошенных употребляют больше нездоровой пищи, а 41% имеют пониженный аппетит. Также 41% респондентов пропускают некоторые приемы пищи, а 19% респондентов признались, что стали чаще употреблять алкоголь.

Исследователи из Gradus Research заявили, что с ростом цен 64% опрошенных выбирают более дешевые продукты, а 48% чаще готовят еду дома. В то же время 77% респондентов возрастной группы 56+ лет вынуждены срезать бюджет на питание.

Результаты опроса (инфографика: Gradus Research)

Исследователи из Gradus Research подтвердили переход украинцев к более холодной пище из-за постоянных отключений электроэнергии, отопления и воды. 59% респондентов предпочитают продукты длительного хранения, а 50% перешли на холодную пищу.

Также опрошенные украинские граждане отметили, что начали отказывать себе в ряде продуктов. В частности, 49% отказываются от кондитерских изделий, 48% — от рыбы и морепродуктов, и только 11% респондентов вынуждены экономить на базовых продуктах — хлебе, масле, муке, крупах, овощах и яйцах.

Результаты опроса (инфографика: Gradus Research)

"Жизнь в войне и опыт блэкаутов сделали украинских потребителей закаленными. Люди перестраивают свой режим питания и адаптируют привычки. При этом треть опрошенных имеют альтернативные источники электропитания, еще треть имеют альтернативные средства разогрева и приготовления пищи. И только 34% опрошенных рассматривают возможность выезда из населенного пункта или страны в случае затяжных блэкаутов", — комментирует директор исследовательской компании Gradus Research, социолог Евгения Близнюк.

Напомним, Фокус сообщал, что в победу в войне против РФ верят 83% украинцев. Большинство опрошенных будут считать победой полное изгнание оккупантов с территории Украины и восстановление границ января 2014 года.

Также мы писали о том, что социологи КМИС спросили 1 022 граждан Украины, выехали бы они в США или ЕС при условии легкого получения гражданства. Среди мужчин высказали желали остаться 70% респондентов.