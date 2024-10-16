Стреси, ціни і блекаути: українці розповіли, як змінилося їх меню за час війни (опитування)

Через постійні стреси на тлі війни, українці почали змінювати свої вподобання у їжі. Зокрема, стали обирати більш доступні продукти, частіше готувати вдома, а також вживати менше солодкого, риби та морепродуктів.

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Майже половина мешканців України (49% респондентів) підтвердила, що з початком повномасштабного вторгнення РФ у них змінилися харчові звички. Серед опитаної молоді ця цифра складає 54%, йдеться в опитуванні Gradus Research.

Дослідники повідомили, що провели анкетування у власному мобільному додатку серед 1000 респондентів, які є мешканцями міст з населенням понад 50 тисяч осіб віком від 18 до 65 років. Опитування не проводили на окупованих територіях і в регіонах, де йдуть активні бойові дії.

Результати опитування (інфографіка: Gradus Research)

Респонденти вказали, що на їх зміну в харчових звичках ключовими факторами стали підвищення цін, тривалий стрес та атаки російських окупантів з відповідними наслідками.

Зокрема, саме стрес посідає перше місце (83%) серед чинників, які впливають на харчову поведінку опитаних. Через постійне емоційне виснаження та стресові стани 49% харчується нерегулярно, тоді як 42% опитаних вживають більше нездорової їжі, а 41% мають знижений апетит. Також 41% респондентів пропускають деякі прийоми їжі, а 19% респондентів зізналися, що почали частіше вживати алкоголю.

Дослідники з Gradus Research заявили, що зі зростанням цін 64% опитаних обирають дешевші продукти, а 48% частіше готують їжу вдома. Водночас 77% респондентів вікової групи 56+ років змушені зрізати бюджет на харчування.

Результати опитування (інфографіка: Gradus Research)

Дослідники з Gradus Research підтвердили перехід українців до більш холодної їжі через постійні відключення електроенергії, опалення та води. 59% респондентів надають перевагу продуктам тривалого зберігання, а 50% перейшли на холодну їжу.

Також опитані українські громадяни відзначили, що почали відмовляти собі у низці продуктів. Зокрема, 49% відмовляються від кондитерських виробів, 48% – від риби та морепродуктів, і лише 11% респондентів змушені економити на базових продуктах – хлібі, олії, борошні, крупах, овочах та яйцях.

Результати опитування (інфографіка: Gradus Research)

"Життя у війні та досвід блекаутів зробили українських споживачів загартованими. Люди перебудовують свій режим харчування та адаптують звички. При цьому третина опитаних мають альтернативні джерела електроживлення, ще третина мають альтернативні засоби розігріву та приготування їжі. І лише 34% опитаних розглядають можливість виїзду з населеного пункту чи країни у випадку затяжних блекаутів", — коментує директорка дослідницької компанії Gradus Research, соціологиня Євгенія Близнюк.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в перемогу у війні проти РФ вірять 83% українців. Більшість опитаних вважатимуть перемогою повне вигнання окупантів з території України та відновлення кордонів січня 2014 року.

Також ми писали про те, що соціологи КМІС запитали 1 022 громадян України, чи виїхали б вони до США або ЄС за умови легкого отримання громадянства. Серед чоловіків висловили бажали залишитися 70% респондентів.