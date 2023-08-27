Олигархи и "Вагнер" прикончат Путина. Как выглядит перспектива диктатора после смерти Пригожина

Related video

Размышляя в своем взрывобезопасном кабинете, Владимир Путин, возможно, уже жалеет об уверенности всего мира в том, что именно он приказал убить лидера мятежных наемников Евгения Пригожина. Кремль — это Каморра, парламент в мафиозном стиле, который проводит гангстерские операции, чтобы набить карманы Путина, его олигархов и элит. Но, как обнаружили японцы в Бирме в 1944 году, если вы начнете войну террором, вы, скорее всего, не сможете противостоять хорошо управляемой, мотивированной и моральной организации, такой как "Забытая армия" генерала "Билла" Слима.

Возможно, Путин фактически подписал себе смертный приговор. Его отпечатков пальцев, вероятно, не найти на пусковой кнопке, запустившей ракету в самолет Пригожина, и, возможно, не было на полонии или "Новичке", которые убили некоторых других его противников, но его ДНК присутствует во всех этих приказах. И теперь есть две очень влиятельные группы, которых ему стоит опасаться — кроме Международного уголовного суда, у которого, несомненно, есть столько доказательств, что, если Путин когда-нибудь доберется до Гааги, он никогда уже оттуда не уедет.

Во-первых, Путин должен опасаться олигархов, которые уже более 18 месяцев отсиживаются на дачах в Москве, не имея возможности пользоваться своими суперяхтами или виллами в Средиземноморье. Поскольку их лидера все больше критикуют по всему миру из-за этого последнего убийства, олигархи могут прийти к выводу, что их единственный шанс вырваться из России, которая сейчас сильно уменьшилась в экономическом и социальном плане, — это избавиться от Путина.

Во-вторых, ЧВК "Вагнер", которая, возможно, и потеряла своего "ковбойского" лидера и его заместителя, но остается крупной группой головорезов и убийц. Пригожин не был военным командиром, но группа "Вагнер" является наиболее успешной военной организацией, которую России удалось ввести в действие, несмотря на то, что она состоит из платных наемников, многие из которых завербованы из российских тюрем. Чтобы контролировать такую ​​толпу, нужны очень жесткие "лейтенанты", управляющие всем, и эти люди теперь будут думать о будущем в Беларуси и Африке. Как было бы иронично, если бы кто-то дал им денег, чтобы они пошли и устроили хаос в России. Мой опыт работы с наемниками показывает, что они не слишком разборчивы в том, чьи деньги берут.

Возможно, "Вагнер" не так обезврежен, как может показаться Фото: РИА

Вряд ли это совпадение, что об окончательном увольнении "Генерала Армагеддона" Сергея Суровикина было объявлено в тот же день, когда убрали Пригожина. Путин теперь избавился от своих самых эффективных военачальников, и ему остались канцелярские работники, такие, как министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, чтобы руководить сражениями на Украине и защитой Москвы. У этих людей могут быть сундуки с медалями, но эти медали за "рукоделие и кулинарию", а не за боевые действия, как у Суровикина и Пригожина. Плохо управляемая армия — это сброд, который, скорее всего, развернется и побежит, и именно это сейчас создал Путин.

Я предполагаю, что в ближайшие несколько дней нас также, вероятно, ждет поток "компромата", который покойный Евгений Викторович собирал на Путина и его пагубный режим, чтобы эти сведения обнародовали в случае его смерти. Это может означать дальнейшее давление на все более осаждаемый Кремль.

В холодном свете дня, когда москвичам снова придется нырять в свои убежища при приближении украинских дронов и размышлять о том, что их молодые мужчины возвращаются домой в гробах, а не с триумфом, они наверняка начнут понимать, что путинская "специальная военная операция" — полная катастрофа. Но я ожидаю, что именно олигархи и "Вагнер" прикончат Путина, прежде чем он полностью уничтожит российское государство.

То, что будет дальше, не может быть хуже или злее; мы видели ад на земле в течение последних 18 месяцев. Без сомнения, у следующего российского лидера не будет ни пригодной для использования армии, ни эффективных генералов, которые могли бы командовать ею, в течение еще одного поколения.

Скорее всего, ситуация станет еще хуже, прежде чем она станет лучше, но после устранения Суровикина и Пригожина для гроба Путина не потребуется еще много гвоздей.

Источник

Важно