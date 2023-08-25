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Мнения Умер Евгений Пригожин

Путин сам растит мятежников. Как смерть Пригожина радикализирует будущие протесты в России

Смерть Пригожина ясно показывает: Путин не доверяет своей системе, считает блогер Юрий Богданов. В то же время этот шаг радикализирует всех тех, кто еще может решиться на бунт в России

Юрий Богданов
Юрий Богданов
Блогер
eye 149
Путин, Песков, российская власть, кремль
Фото: РИА | Круг людей, на которых может опираться Путин, постоянно сужается
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Давайте в отношении Пригожина и Ко проговорим еще несколько важных вещей.

Если Путин хотел выглядеть сильным во всей этой истории, у него было два пути:

  1. Утопить бунт Пригожина в крови, а его самого убить. Еще тогда. В июне.
  2. Показательно арестовать, судить, устроить показательный процесс. Еще тогда, когда конфликт Пригожина и Шойгу был очевиден, но до бунта дело не дошло.

На первый сценарий у Путина не хватило решимости, решил хитростью. На второй — то ли информации не имел, то ли правда верил что это все фигня и конфликт не выйдет за рамки аппаратной и информационной войны.

Еще был вариант лайт по сохранению репутации. После "договоренностей" о безопасности Пригожина тупо загнать его под стол уголовными делами и упрятать лет на 20 в тюрьму. Как Навального.

То, что произошло вчера — это о том, что своей системе Путин доверяет не очень. И поэтому Пригожина показательно зачистили. Если система вместо показательно наказать намахивает и убивает — она боится повторения.

Зачистили, чтобы запугать возможных преемников на пути противостояния Путину в его ближайшем кругу. А этот круг становится все уже и уже.

Гиркин, арест, Россия Fullscreen
Арест Гиркина — один из маркеров того, что теперь намерена делать российская власть
Фото: Радио Свобода

После мятежа Пригожина произошли два очень маркерных события — отставка генерала Попова, который жаловался на нехватку людей и техники при отражении контрнаступления (его сослали в Сирию) и арест Гиркина, который критиковал власть за объективные проблемы российской армии с правых позиций. Даже отставка Суровикина — не такой маркер.

Так вот, эти два события показали, что ядро режима не будет воспринимать критику даже от единомышленников в вопросе войны, что главным критерием приближения к Путину будет исключительная лояльность, и политически и аппаратно Путин перешел в стадию обороны в осажденной крепости.

Это при том, что динамика событий на фронте и необходимость мобилизации уже вынудила Путина значительно усилить власть губернаторов и региональных элит, сделав их уже и фактически сатрапами в классическом смысле этого слова. То есть они уже могут формировать собственные де-факто частные армии.

Поэтому убийство Пригожина и его приспешников это, в первую очередь, сужение инструментария от сложного (суд, подрыв репутации, лишение влияния) до примитивного. Когда ты просто убиваешь одних и запугиваешь других. В надежде, что не взорвется. И при этом радикализируешь все возможные будущие мятежи, и дополнительно создаешь для них "закладочки".

Поэтому логика "сегодня умрешь ты, а завтра я" в действиях Путина продолжает доминировать над стратегическими планами. И это хороший знак.

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Пригожина убрал не Путин. Значит ли это, что диктатор уже не контролирует свое окружение
Пригожина убрал не Путин. Значит ли это, что диктатор уже не контролирует свое окружение