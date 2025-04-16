"Леопарды" — как "Тигры": почему немецкие танки и через 80 лет имеют те же проблемы

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Утечка информации из Министерства обороны Германии о недостатках танка Leopard 2 в Украине не должна стать сюрпризом для любого, кто хоть немного знаком с историей немецких танков или западной танковой историей в целом.

Для меня это точно не сюрприз. Я провел тысячи часов в древнем британском танке Chieftain, а также в современном Challenger 2 (CR2). Непосвященные могут подумать, что мы видим конец эпохи танков после 110 лет, в течение которых они были королями поля боя, но это было бы ошибочным предположением. Тем не менее, поскольку новый британский танк, получивший образное название Challenger 3, вот-вот появится, его конструкторы должны учесть выявленные недостатки Leopard 2, иначе он тоже потерпит неудачу.

Leopard 2 — это чудо техники, напоминающее немецкий танк "Тигр" времен Второй мировой войны: возможно, самый опасный танк той войны. Leopard 2 имеет очень сложную систему управления огнем, выдающуюся по мощности силовую установку MTU (двигатель для "не танков") и превосходную 120-мм гладкоствольную пушку. Однако он очень восприимчив к атакам беспилотников и "вертушек", а в случае повреждения или поломки его очень сложно починить. Хуже того, как и "Тигр" времен Второй мировой войны, он очень малочислен. Русские потеряли тысячи танков Т-72, Т-80 и Т-90. Украине было поставлено всего 18 Leopard 2!

Первая выявленная проблема заключается в том, насколько сложно украинским солдатам чинить эти танки и поддерживать их в боеспособном состоянии. Если двигатель ломается, его приходится везти за сотни километров для ремонта в специализированное учреждение, в то время как старые, простые двигатели российских танков может легко починить любой автомеханик при необходимости на месте. Первым танком, которым я командовал, был Chieftain, разработанный в 1950-х годах, на котором стоял двигатель от "лондонского автобуса". Двигатель часто останавливался, когда соленоид впрыска топлива заклинивало. Это просто устранялось с помощью бельевой прищепки, чтобы держать его открытым! Аналогичная проблема с Leopard 2 или CR2 потребовала бы нового двигателя.

Легендарная "Пантера": хорошо, но дорого и сложно Фото: Spiegel.de

Во-вторых, эти многомиллионные танки стали очень восприимчивы к вездесущим беспилотникам стоимостью 500 долларов, которые уничтожают их с ужасающей скоростью. Leopard 2 и CR2 были разработаны тогда, когда не существовало угрозы беспилотников. Даже во время битвы при Камбрэ в 1917 году экипажи были очень обеспокоены тем, что немцы бросали ручные гранаты на крышу самых ранних танков, где броня была наиболее тонкой, и уничтожали их. Они быстро установили на крыше клетки из куриной проволоки, которые эффективно противостояли этой угрозе. В определенной степени металлические клетки, которые сейчас устанавливаются на Leopard 2 и CR2, действительно противостоят беспилотникам, но только после того, как эти танки будут оснащены развивающимися комплексами средств защиты, включающими множество лазеров и других видов оружия, эта угроза будет сведена к приемлемым пропорциям.

Третий недостаток — это "масса", или, проще говоря, численность. Немцы проиграли Вторую мировую войну, потому что не смогли сравниться с массой, которую могли генерировать союзники. Например, на поздних этапах войны союзники произвели около 60 000 танков "Шерман", которые в конечном итоге одержали верх над более сложными и способными танками "Тигр" и "Пантера", потому что у немцев их было всего несколько тысяч. Точно так же 18 "Леопардов-2" и 14 CR2, которые мы отправили в Украину, на сегодняшний день едва ли способны на что-то. В докладе говорится, что гораздо более многочисленные, старые и простые "Леопарды-1" очень эффективны.

Есть много важных уроков, которые западные армии и танкисты должны извлечь из этих проблем. Поскольку в настоящее время МО Великобритании занимается восстановлением и модернизацией CR2 в Challenger 3 при содействии немецкого производителя танков Rheinmetall, мы, британцы, должны усвоить эти уроки уже сейчас, чтобы создать эффективную боевую платформу на ближайшие несколько десятилетий.

Мы должны избежать повторения старой истории с немецкими танками времен Второй мировой войны. Мы должны избежать искушения сделать наши танки слишком сложными, слишком легко поражаемыми, слишком трудными в обслуживании и слишком малочисленными.

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