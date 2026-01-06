НА БТР-4 РФ появилась защита "Одуванчик", неуязвимая для FPV: как она устроена (фото)

Бронетранспортер Вооруженных сил Российской Федерации, который может перевозить около десятка штурмовиков, получил систему антидроновой защиты "Одуванчик". Россияне показали БТР-4, накрытый "лесом" стержней, которые должны уберечь броню и экипаж от ударов беспилотников со взрывчаткой. О действенности такой защиты написал ветеран и военный аналитик Тарас Чмут. Какие особенности системы "Одуванчик" делают неуязвимой бронетехнику ВС РФ?

На фото с техникой ВС РФ видим бронемашину, которую снизу защищают металлические пластины на цепях, а сверху — металлические тросы, похожие на одуванчик. 5 января соответствующее фото появилось в аккаунте X автора медиа "Милитарный" с ником Mariner. На новую российскую антидроновую защиту отреагировал Тарас Чмут, который подтвердил ее эффективность. Между тем OSINTери напомнили о том, что россияне запатентовали изобретение в конце ноября 2025 года, а первые фото реальных изделий появились в январе 2026.

Mariner написал, что обычно гражданские высмеивают новые изобретения россиян, хотя потом этот опыт используется уже в украинской армии. На картинке — БТР-4 ВС РФ, защищенный системой "Одуванчик".

Техника ВС РФ — как выглядит БТР-4 с системой "Одуванчик" Фото: X (Twitter)

Техника ВС РФ — особенности системы "Одуванчик"

Об особенностях системы антидроновой защиты "Орешник" рассказали в аналитическом Telegram-канале In Factum. В заметке опубликовали фото OSINT-анилтика с ником GrandpaRoy2, которые появились в сети в ноябре 2025 года. Аналитик тогда написал, что россияне запатентовали "танк из одуванчиков". В документации на изобретение — элемент защиты, который имеет вид разветвленного стержня, и такие элементы десятками прикрепляют к корпусу военной техники.

"В России подан патент на систему защиты от FPV из гибких разветвленных стержней из стекловолокна, располагающихся в несколько ярусов. Стержни одуванчиков соединены разъемными элементами из литого листового металла или ударопрочного пластика", — пояснил GrandpaRoy2.

Техника ВС РФ — один элемент системы "Одуванчик" Фото: X (Twitter)

Техника ВС РФ — схема антидроновой системы "Одуванчик" Фото: X (Twitter)

В комментариях к сообщению Mariner отмечается, что российская антидроновая защита "отлично работает" и что "ничего лучше, чем Одуванчик, не изобрели". Среди прочего, указывается, что для внедрения этой системы ее следует "стандартизировать и масштабировать производство".

Техника ВС РФ — комментарий Тараса Чмута по антидроновой системе "Одуванчик" Фото: Скриншот

Отметим, в апреле 2024 года Александр Матвиенко, журналист военного отдела Фокуса, писал об особенностях "танков-сараев" ВС РФ, которые имели антидроновую защиту в виде сплошных металлических пластин. Выяснилось, что такое изобретение действительно помогает против дронов, но зато остается уязвимым для ПТРК и САУ. По словам журналиста, танки с такой защитой становятся "братской могилой" для россиян, которые полагались на металлические пластины. Между тем летом 2025 года в Донецкой области заметили "штурмовой сарай", который застрял посреди дороги и не мог сдвинуться с места из-за большого веса.

Напоминаем, в декабре Фокус опубликовал перевод статьи западного аналитика о том, что РФ массово производит танки и готовится воевать "танковой армадой".