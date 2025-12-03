Возрождение танковой армии РФ: какую бронированную армаду строит Кремль для войны с НАТО

OSINT-аналитики изучали спутниковые фото баз резерва Российской Федерации, чтобы посчитать количество танков, которые имеет Москва для продолжения войны в Украине или для атаки на страны НАТО. Между тем точное число можно установить из внутренней документации "Уралвагонзавода", которые попали в руки расследователям. Сколько же бронемашин построит или восстановит РФ в течение ближайших 10 лет и будут ли среди них "Арматы"?

Фокус перевел статью аналитика Себастьяна Роблина для издания National Security Journal, в которой исследуются возможности РФ производить новые танки для продолжения войны. В материале с названием "Возрождение танковой армии РФ: секретные документы раскрывают 10-летний план" речь идет о Т-90, Т-72, но не о Т-14 "Армата". Аналитик выяснил, что Кремль "вопиюще молчит" о покупке запчастей для этого вида бронемашин, и назвал "Армату" "танком призраком, которого никто не видел в бою".

Россия начала масштабную модернизацию танкового парка

Документы, полученные в октябре этого года от инсайдеров из российских оборонно-промышленных кругов, свидетельствуют об амбициозных планах Москвы полностью восстановить парк основных боевых танков до довоенного уровня. Обнародованные документы раскрывают информацию о закупке комплектующих, которых хватит для производства 2600 танков в период с 2026 по 2036 год, в том числе более 1700 новейших ОБТ Т-90М.

Документы также указывают на то, что в 2026 году начнется ограниченное производство нового типа танков Т-90М2.

Эти данные появились после подтвержденных потерь более 4000 танков в боях с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что уже превышает количество танков в строю ВС РФ до вторжения (около 3000). Чтобы компенсировать потери, Россия снова ввела в строй тысячи выведенных из эксплуатации советских танков, многие из которых в очень плохом состоянии.

Но дьявол кроется в мелочах. Из 2611 танковых деталей, указанных в документах, не более 55% (вероятно, даже меньше) пойдут на строительство новых танков. С другой стороны, поскольку документы не охватывают большую часть производства танков в 2026 году, возможно, к общему количеству следует добавить еще 200-400 танков.

Прогнозируемые темпы производства могут показаться нереалистичными, исходя из способности России производить 100-120 танков Т-90М в год. Однако более новая аналитика показывает, что Россия все это время производила больше Т-90М.

"Я думаю, что производство новых и модернизация старых танков Т-90М будет гораздо ближе к цифре 240, чем к цифре 120 [танков в год], — рассказывает сайту National Security Journal старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, — Хотя часть из них — это модернизированные Т-90А, по данным ряда источников, объем нового производства значительно выше, чем считалось ранее".

С 2023 года танки играют меньшую роль в российском вторжении в Украину из-за засилья в воздухе дронов-камикадзе. Даже с учетом более консервативной тактики боевое развертывание российских танков в 2025 году существенно сократилось.

Однако новые заказы свидетельствуют о том, что Москва считает танки крайне важными для потенциальных будущих конфликтов, несмотря на их ограниченное применение на сегодняшних фронтах в Украине, и что она хочет восстановить свои танковые войска по крайней мере до довоенного уровня. Танки будут оставаться эффективными на ранних, динамичных этапах потенциального конфликта с НАТО — до появления непрерывной, плотно укрепленной линии фронта.

Откуда взялись эти документы и о чем в них говорится?

Танки РФ — российская бронемашина Т-90М "Прорыв" в поле Фото: Министерство обороны РФ

Frontelligence Insights, группа, созданная бывшим украинским офицером с опытом расследований в оборонном секторе России, получила внутреннюю переписку между производителем танков "Уралвагонзавод" и Загорским оптико-механическим заводом — производителем ключевых компонентов.

В документах изложены 10-летние планы закупок, в частности датчиков оборотов двигателя ИС-445, которые обозначены как новые, модернизированные или прошедшие капитальный ремонт. (Это означает, что детали не просто пополняют склад запчастей).

Поскольку для каждого танка необходим только один датчик ИС-445, заказ дает представление о том, сколько танковых корпусов планирует поставить "Уралвагонзавод".

В документах также упоминаются новые серийные танки под обозначением "Проект 188М2" — возможно, это новая разновидность "Проекта 188/Т-90М", то есть Т-90М2. После заказа всего 10 датчиков исключительно для Т-90М2 в 2026 году (предположительно, датчики для Т-90М, построенных в 2026 году, были закуплены ранее), закупки в период с 2027 по 2029 год увеличиваются до 1118 датчиков для Т-90М и Т-90М2. После непонятного перерыва в 2030 году закупки возобновятся в 2031-2036 годах — в среднем по 109 датчиков двигателя в год.

Это составляет в общей сложности 1783 танка Т-90М и Т-90М2, не считая нескольких сотен дополнительных танков Т-90М, которые, вероятно, будут произведены в 2026 году. Но в отчете Frontelligence отмечается, что несоответствие в обозначении заказов после 2030 года может указывать на резервирование более поздних закупок для ожидаемого нового типа танка или двигателя.

Танки РФ — российские бронемашины Т-72 на полигоне резерва Фото: X (Twitter)

Другой документ указывает на 10-летний контракт на поставку трубок холодной пристрелки, которые позволят превратить до 828 старых танков Т-72А и Т-72Б (включая подварианты Б1, Б1К, БА и БК) в Т-72Б3М, самую современную российскую модель Т-72. Большинство из них (498) будут закуплены в период 2027-2029 годов.

Наконец, Frontelligence обнаружила планы закупки 86 БМПТ "Терминатор", вооруженных автоматическими пушками, в период с 2027 по 2036 год. На сегодня построено только 20-30 таких нестандартных противопехотных машин. Заказ свидетельствует о заинтересованности в использовании танков "Терминатор" в ограниченных специальных условиях — возможно, в городских зонах боевых действий.

В документах нет ничего о закупке танков Т-14 "Армата", которые когда-то должны были заменить семейство танков Т-72/Т-90.

Но сколько из всех этих танков будут новыми, а не просто модернизированными?

Западные аналитики в целом считают, что большинство поставленных танков Т-90М являются не новыми, а модернизированными старыми танками Т-90А — в соотношении примерно 3:1. Но в обнародованных Frontelligence документах приводится разбивка по планируемым новым и модернизированным танкам на 2027-2029 годы: 353 модернизированных или капитально отремонтированных Т-90М/М2 на 765 новых машин. Это соотношение 2:1 в пользу новых Т-90М.

Если мы экстраполируем 10-летний план и предположим, что каждый танк Т-90М, заказанный после 2029 года, будет новым, а также добавим к этому переоборудованные танки Т-72Б3М, то все равно получится, что по крайней мере 45% из 2611 танков будут модернизированными или отремонтированными.

Стоит отметить, что Россия планирует переоборудовать в Т-90М2 не только старые Т-90, но и еще более старые Т-72Б, которых у нее гораздо больше. Такое переоборудование не удивляет, поскольку ранние Т-90 имели по большей части такие же корпуса. Однако капитальная переделка Т-72Б в современные Т-90М станет дороже и трудоемче.

Сможет ли Россия так быстро восстановить свой танковый парк?

Западные прогнозы производства танков в России за последний год существенно изменились.

В отчете IISS за 2024 год отмечалось, что за первые 27 месяцев войны Россия поставила всего от 231 до 267 танков. По оценкам, ежегодно строилось лишь несколько десятков новых танков, и к 2025 году производство могло достичь 90 танков в год.

Танки РФ — российская бронемашина Т-14 "Армата" на параде Фото: Из открытых источников

Но уже в июне 2025 года в отчете украинской группы Conflict Intelligence Team, которая использует открытые источники, были опровергнуты прогнозы медленного производства Т-90М: утверждалось, что в 2000-х годах завод производил множество танков на экспорт и что Россия значительно занижает данные о поставках партий Т-90М. Отчет делает вывод, что в 2024 году было построено 250-300 танков Т-90М (Frontelligence утверждает, что 240), а в период с марта 2022 года по июнь 2025 года — в общей сложности 540-630.

При таких темпах гораздо вероятнее, что к 2029 году производство может достичь 400 единиц в год, как и указано в документе. Известно, что Москва инвестировала в увеличение производственных мощностей, дополнительные станки и рабочие смены.

Некоторые факторы могут негативно сказаться на объеме производства. Оборонные предприятия часто дают завышенные обещания относительно скорости и стоимости выполнения заказов. Вызванный санкциями дефицит комплектующих иностранного производства может привести к непредвиденным разрывам в цепочке поставок. Капитальный ремонт старых танков может потребовать больше времени и ресурсов, чем предполагалось. Неопределенная продолжительность боевых действий в Украине — еще одна неконтролируемая переменная.

Разрабатывает ли Россия новую модель Т-90М2?

Единственное различие между T-90M и T-90M2, которое можно увидеть в документах, заключается в том, что T-90M можно делать исключительно из T-90MA, тогда как в T-90M2, по-видимому, можно превратить более широкий спектр танков: T-90A, а также T-72Б3, Б3М и даже старые Т-72Б и Б1С.

Что касается сроков, данные указывают на 10 датчиков двигателя для М2 в 2026 году и 31 к 2027 году. Таким образом, Т-90М2 в ближайшее время не превзойдут Т-90М по объемам производства.

"Продолжаются дискуссии о значении аббревиатуры M2", — говорит Кофман. Она может означать новую усовершенствованную модель — или же отражать совершенно бюрократическое различие, как в случае с почти идентичными американскими истребителями P-51B и P-51C во время Второй мировой войны, которые производились на разных заводах.

M2 может быть оптимизирован для упрощения конверсии, снижения затрат и ускорения производства, а не для повышения эффективности самого танка. С другой стороны, возможно, его дооснастят модернизированными компонентами, такими как усовершенствованные системы активной защиты (APS) "Арена-М", которые могут обнаруживать и автоматически пытаться обезвредить атакующие цели.

Хотя T-90M уже много лет поддерживают APS "Арена", на практике только небольшое количество машин оснащено этой системой. Высокая стоимость и сложности с приобретением ключевых иностранных комплектующих объясняют медленную интеграцию, несмотря на значительный потенциал системы для повышения живучести танков.

Любая модификация Т-90М2 обязательно будет включать средства противодроновой защиты, уже внедренные в недавно поставленные танки Т-90М. К ним относятся встроенные крепления для решетчатой/пластинчатой брони и измененное расположение динамической защиты, особенно на задней и верхней поверхностях танка.

