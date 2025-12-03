Відродження танкової армії РФ: яку броньовану армаду будує Кремль для війни з НАТО

OSINT-аналітики вивчали супутникові фото баз резерву Російської Федерації, щоб порахувати кількість танків, які має Москва для продовження війни в Україні або для атаки на країни НАТО. Тим часом точне число можна встановити з внутрішньої документації "Уралвагонзаводу", які потрапили до рук розслідувачам. Скільки ж бронемашин збудує або відновить РФ протягом найближчих 10 років і чи будуть серед них "Армати"?

Фокус переклав статтю аналітика Себастьяна Робліна для видання National Security Journal, у якій досліджуються можливості РФ виготовляти нові танки для продовження війни. У матеріалі з назвою "Відродження танкової армії РФ: секретні документи розкривають 10-річний план" ідеться про Т-90, Т-72, але не про Т-14 "Армата". Аналітик з'ясував, що Кремль "кричуще мовчить" про купівлю запчастин для цього виду бронемашин, і назвав "Армату" "танком привидом, якого ніхто не бачив у бою".

Росія розпочала масштабну модернізацію танкового парку

Документи, отримані в жовтні цього року від інсайдерів з російських оборонно-промислових кіл, свідчать про амбітні плани Москви повністю відновити парк основних бойових танків до довоєнного рівня. Оприлюднені документи розкривають інформацію про закупівлю комплектуючих, яких вистачить для виробництва 2600 танків у період з 2026 по 2036 рік, у тому числі понад 1700 новітніх ОБТ Т-90М.

Відео дня

Документи також вказують на те, що у 2026 році розпочнеться обмежене виробництво нового типу танків Т-90М2.

Ці дані з’явилися після підтверджених втрат понад 4000 танків у боях з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що вже перевищує кількість танків у строю ЗС РФ до вторгнення (близько 3000). Щоб компенсувати втрати, Росія знову ввела в стрій тисячі виведених з експлуатації радянських танків, багато з яких у дуже поганому стані.

Але диявол криється в дрібницях. З 2611 танкових деталей, зазначених у документах, не більше 55% (ймовірно, навіть менше) підуть на будівництво нових танків. З іншого боку, оскільки документи не охоплюють більшу частину виробництва танків у 2026 році, можливо, до загальної кількості слід додати ще 200-400 танків.

Прогнозовані темпи виробництва можуть здатися нереалістичними, виходячи зі здатності Росії виробляти 100-120 танків Т-90М на рік. Однак новіша аналітика показує, що Росія весь цей час виробляла більше Т-90М.

"Я думаю, що виробництво нових і модернізація старих танків Т-90М буде набагато ближче до цифри 240, ніж до цифри 120 [танків на рік], — розповідає сайту National Security Journal старший науковий співробітник Фонду Карнеґі Майкл Кофман. — Хоча частина з них — це модернізовані Т-90А, за даними ряду джерел, обсяг нового виробництва значно вищий, ніж вважалося раніше".

З 2023 року танки відіграють меншу роль у російському вторгненні в Україну через засилля в повітрі дронів-камікадзе. Навіть з урахуванням консервативнішої тактики бойове розгортання російських танків у 2025 році істотно скоротилося.

Однак нові замовлення свідчать про те, що Москва вважає танки вкрай важливими для потенційних майбутніх конфліктів, попри їх обмежене застосування на сьогоднішніх фронтах в Україні, і що вона хоче відновити свої танкові війська принаймні до довоєнного рівня. Танки залишатимуться ефективними на ранніх, динамічних етапах потенційного конфлікту з НАТО — до появи безперервної, щільно укріпленої лінії фронту.

Звідки взялися ці документи й про що в них ідеться?

Танки РФ — російська бронемашина Т-90М "Прорив" у полі Фото: Міністерство оборони РФ

Frontelligence Insights, група, створена колишнім українським офіцером з досвідом розслідувань в оборонному секторі Росії, отримала внутрішнє листування між виробником танків "Уралвагонзавод" та Загорським оптико-механічним заводом — виробником ключових компонентів.

У документах викладено 10-річні плани закупівель, зокрема датчиків обертів двигуна ІС-445, які позначені як нові, модернізовані або такі, що пройшли капітальний ремонт. (Це означає, що деталі не просто поповнюють склад запчастин).

Оскільки для кожного танка необхідний тільки один датчик ІС-445, замовлення дає уявлення про те, скільки танкових корпусів планує поставити "Уралвагонзавод".

У документах також згадуються нові серійні танки під позначенням "Проєкт 188М2" — можливо, це новий різновид "Проекту 188/Т-90М", тобто Т-90М2. Після замовлення всього 10 датчиків виключно для Т-90М2 у 2026 році (імовірно, датчики для Т-90М, побудованих у 2026 році, були закуплені раніше), закупівлі в період з 2027 по 2029 рік збільшуються до 1118 датчиків для Т-90М і Т-90М2. Після незрозумілої перерви у 2030 році закупівлі відновляться у 2031–2036 роках — в середньому по 109 датчиків двигуна на рік.

Це становить в цілому 1783 танки Т-90М і Т-90М2, не рахуючи кількох сотень додаткових танків Т-90М, які, ймовірно, будуть вироблені у 2026 році. Але у звіті Frontelligence зазначається, що невідповідність у позначенні замовлень після 2030 року може вказувати на резервування пізніших закупівель для очікуваного нового типу танка або двигуна.

Танки РФ — російські бронемашини Т-72 на полігоні резерву Фото: X (Twitter)

Інший документ вказує на 10-річний контракт на постачання трубок холодного пристрілювання, які дозволять перетворити до 828 старих танків Т-72А і Т-72Б (включаючи підваріанти Б1, Б1К, БА і БК) в Т-72Б3М, найсучаснішу російську модель Т-72. Більшість з них (498) будуть закуплені в період 2027–2029 років.

Нарешті, Frontelligence виявила плани закупівлі 86 БМПТ "Термінатор", озброєних автоматичними гарматами, в період з 2027 по 2036 рік. На сьогодні побудовано тільки 20-30 таких нестандартних протипіхотних машин. Замовлення свідчить про зацікавленість у використанні танків "Термінатор" в обмежених спеціальних умовах — можливо, в міських зонах бойових дій.

У документах немає нічого про закупівлю танків Т-14 "Армата", які колись мали замінити сімейство танків Т-72/Т-90.

Але скільки з усіх цих танків будуть новими, а не просто модернізованими?

Західні аналітики в цілому вважають, що більшість поставлених танків Т-90М є не новими, а модернізованими старими танками Т-90А — у співвідношенні приблизно 3:1. Але в оприлюднених Frontelligence документах наводиться розбивка за планованими новими та модернізованими танками на 2027–2029 роки: 353 модернізованих або капітально відремонтованих Т-90М/М2 на 765 нових машин. Це співвідношення 2:1 на користь нових Т-90М.

Якщо ми екстраполюємо 10-річний план і припустимо, що кожен танк Т-90М, замовлений після 2029 року, буде новим, а також додамо до цього переобладнані танки Т-72Б3М, то все одно вийде, що принаймні 45% з 2611 танків будуть модернізованими або відремонтованими.

Варто зазначити, що Росія планує переобладнати в Т-90М2 не тільки старі Т-90, але і ще старіші Т-72Б, яких у неї набагато більше. Таке переобладнання не дивує, оскільки ранні Т-90 мали здебільшого такі самі корпуси. Проте капітальна переробка Т-72Б в сучасні Т-90М стане дорожчою і трудомісткішою.

Чи зможе Росія так швидко відновити свій танковий парк?

Західні прогнози виробництва танків в Росії за останній рік суттєво змінилися.

У звіті IISS за 2024 рік зазначалося, що за перші 27 місяців війни Росія поставила всього від 231 до 267 танків. За оцінками, щорічно будувалося лише кілька десятків нових танків, і до 2025 року виробництво могло досягти 90 танків на рік.

Танки РФ — російська бронемашина Т-14 "Армата" на параді Фото: З відкритих джерел

Але вже в червні 2025 року у звіті української групи Conflict Intelligence Team, яка використовує відкриті джерела, були спростовані прогнози повільного виробництва Т-90М: стверджувалося, що у 2000-х роках завод виробляв безліч танків на експорт і що Росія значно занижує дані про поставки партій Т-90М. Звіт робить висновок, що у 2024 році було побудовано 250-300 танків Т-90М (Frontelligence стверджує, що 240), а в період з березня 2022 року по червень 2025 року — в цілому 540-630.

За таких темпів набагато ймовірніше, що до 2029 року виробництво може досягти 400 одиниць на рік, як і зазначено в документі. Відомо, що Москва інвестувала в збільшення виробничих потужностей, додаткові верстати та робочі зміни.

Деякі чинники можуть негативно позначитися на обсязі виробництва. Оборонні підприємства часто дають завищені обіцянки щодо швидкості та вартості виконання замовлень. Викликаний санкціями дефіцит комплектуючих іноземного виробництва може призвести до непередбачених розривів у ланцюжку постачання. Капітальний ремонт старих танків може потребувати більше часу і ресурсів, ніж передбачалося. Невизначена тривалість бойових дій в Україні — ще одна неконтрольована змінна.

Чи розробляє Росія нову модель Т-90М2?

Єдина відмінність між T-90M і T-90M2, яку можна побачити в документах, полягає в тому, що T-90M можна робити виключно з T-90MA, тоді як в T-90M2, мабуть, можна перетворити ширший спектр танків: T-90A, а також T-72Б3, Б3М і навіть старі Т-72Б і Б1С.

Що стосується термінів, дані вказують на 10 датчиків двигуна для М2 у 2026 році та 31 до 2027 року. Таким чином, Т-90М2 найближчим часом не перевершать Т-90М за обсягами виробництва.

Важливо

Починали з найбільшою танковою армією: куди зникли 20 тисяч російських танків

"Тривають дискусії про значення абревіатури M2", — каже Кофман. Вона може означати нову вдосконалену модель — або ж відображати цілковито бюрократичну відмінність, як у випадку з майже ідентичними американськими винищувачами P-51B і P-51C під час Другої світової війни, які вироблялися на різних заводах.

M2 може бути оптимізований для спрощення конверсії, зниження витрат і прискорення виробництва, а не для підвищення ефективності самого танка. З іншого боку, можливо, його дооснастять модернізованими компонентами, такими як вдосконалені системи активного захисту (APS) "Арена-М", які можуть виявляти і автоматично намагатися знешкодити атакуючі цілі.

Хоча T-90M вже багато років підтримують APS "Арена", на практиці тільки невелика кількість машин оснащена цією системою. Висока вартість і складнощі з придбанням ключових іноземних комплектуючих пояснюють повільну інтеграцію, попри значний потенціал системи для підвищення живучості танків.

Будь-яка модифікація Т-90М2 обов'язково включатиме засоби протидронового захисту, вже впроваджені в нещодавно поставлені танки Т-90М. До них відносяться вбудовані кріплення для решітчастої/пластинчастої броні й змінене розташування динамічного захисту, особливо на задній і верхній поверхнях танка.

Про автора

Себастьян Роблін — журналіст, який пише про технічні, історичні та політичні аспекти міжнародної безпеки та конфліктів для видань The National Interest, NBC News, Forbes.com і War is Boring. Має ступінь магістра Джорджтаунського університету, служив у Корпусі миру в Китаї. Роблін також є автором і редактором National Security Journal.