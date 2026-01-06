Підтримайте нас RU
НА БТР-4 РФ з'явився захист "Одуванчик", невразливий для FPV: чим він особливий (фото)

фото російського БТР-4 з антидроновим захистом Одуванчик
Росіяни показали БТР-4 з антидроновим захистом "Одуванчик" | Фото: X (Twitter)

Бронетранспортер Збройних сил Російської Федерації, який може перевозити близько десятка штурмовиків, отримав систему антидронового захисту "Одуванчик". Росіяни показали БТР-4, накритий "лісом" розгалужених стержнів, які повинні вберегти броню та екіпаж від ударів безпілотників з вибухівкою. Про дієвість такого захисту написав ветеран і військовий аналітик Тарас Чмут. Які особливості системи "Одуванчик" роблять невразливою бронетехніку ЗС РФ?

На фото з технікою ЗС РФ бачимо бронемашину, яку знизу захищають металеві пластини на ланцюгах, а згори — металеві троси, схожі на кульбабу. 5 січня відповідне фото з'явилось в акаунті X автора медіа "Мілітарний" з ніком Mariner. На новий російський антидроновий захист відреагував Тарас Чмут, який підтвердив його ефективність. Тим часом OSINTери нагадали про те, що росіяни запатентували винахід у кінці листопада 2025 року, а перші фото реальних виробів з'явились у січні 2026.

Mariner написав, що зазвичай цивільні висміюють нові винаходи росіян, хоча потім цей досвід використовується вже в українській армії. На зображенні — БТР-4 ЗС РФ, захищений системою "Одуванчик".

Відео дня
Фото БТР-4 з системою "Одуванчик"
Техніка ЗС РФ - як виглядає БТР-4 з системою "Одуванчик"
Фото: X (Twitter)

Техніка ЗС РФ — особливості системи "Одуванчик"

Про особливості системи антидронового захисту "Орешник" розповіли в аналітичному Telegram-каналі In Factum. У дописі опублікували фото OSINT-анілтика з ніком GrandpaRoy2, які з'явились у мережі у листопаді 2025 року. Аналітик тоді написав, що росіяни запатентували "танк з кульбаб". У документації на винахід — елемент захисту, який має вигляд розгалуженого стержня, і такі елементи десятками прикріплюють до корпусу військової техніки.

"У Росії подано патент на систему захисту від FPV з гнучких розгалужених стрижнів зі скловолокна, що розташовуються в кілька ярусів. Стрижні кульбаб з'єднані роз'ємними елементами з литого листового металу або ударостійкого пластику", — пояснив GrandpaRoy2.

Як виглядає один елемент системи "Одуванчик" ЗС РФ
Техніка ЗС РФ - один елемент системи "Одуванчик"
Фото: X (Twitter)
Як влаштована антидронова система "Одуванчик" ЗС РФ
Техніка ЗС РФ - схема антидронової системи "Одуванчик"
Фото: X (Twitter)

У коментарях до допису Mariner зауважується, що російський антидроновий захист "відмінно працює" і що "нічого кращого, ніж Кульбаба, не винайшли". Серед іншого, вказується, що для запровадження цієї системи її слід "стандартизувати та масштабувати виробництво".

Скриншот допису Чмута про антидронову систему "Одуванчик" ЗС РФ
Техніка ЗС РФ - коментар Тараса Чмута щодо антидронової системи "Одуванчик"
Фото: Скриншот

Зазначимо, у квітні 2024 року Олександр Матвієнко, журналіст воєнного відділу Фокусу, писав про особливості "танків-сараїв" ЗС РФ, які мали антидроновий захист у вигляді суцільних металевих пластин. З'ясувалось, що такий винахід справді допомагає проти дронів, але натомість залишається вразливим для ПТРК та САУ. Зі слів журналіста, танки з таким захистом стають "братською могилою" для росіян, які покладались на металеві пластини. Тим часом влітку 2025 року у Донецькій області помітили "штурмовий сарай", який застряг посеред дороги і не міг зрушити з місця через велику вагу.

Нагадуємо, у грудні Фокус опублікував переклад статті західного аналітика про те, що РФ масово виготовляє танки й готується воювати "танковою армадою".