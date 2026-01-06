НА БТР-4 РФ з'явився захист "Одуванчик", невразливий для FPV: чим він особливий (фото)

Бронетранспортер Збройних сил Російської Федерації, який може перевозити близько десятка штурмовиків, отримав систему антидронового захисту "Одуванчик". Росіяни показали БТР-4, накритий "лісом" розгалужених стержнів, які повинні вберегти броню та екіпаж від ударів безпілотників з вибухівкою. Про дієвість такого захисту написав ветеран і військовий аналітик Тарас Чмут. Які особливості системи "Одуванчик" роблять невразливою бронетехніку ЗС РФ?

На фото з технікою ЗС РФ бачимо бронемашину, яку знизу захищають металеві пластини на ланцюгах, а згори — металеві троси, схожі на кульбабу. 5 січня відповідне фото з'явилось в акаунті X автора медіа "Мілітарний" з ніком Mariner. На новий російський антидроновий захист відреагував Тарас Чмут, який підтвердив його ефективність. Тим часом OSINTери нагадали про те, що росіяни запатентували винахід у кінці листопада 2025 року, а перші фото реальних виробів з'явились у січні 2026.

Mariner написав, що зазвичай цивільні висміюють нові винаходи росіян, хоча потім цей досвід використовується вже в українській армії. На зображенні — БТР-4 ЗС РФ, захищений системою "Одуванчик".

Техніка ЗС РФ - як виглядає БТР-4 з системою "Одуванчик" Фото: X (Twitter)

Техніка ЗС РФ — особливості системи "Одуванчик"

Про особливості системи антидронового захисту "Орешник" розповіли в аналітичному Telegram-каналі In Factum. У дописі опублікували фото OSINT-анілтика з ніком GrandpaRoy2, які з'явились у мережі у листопаді 2025 року. Аналітик тоді написав, що росіяни запатентували "танк з кульбаб". У документації на винахід — елемент захисту, який має вигляд розгалуженого стержня, і такі елементи десятками прикріплюють до корпусу військової техніки.

"У Росії подано патент на систему захисту від FPV з гнучких розгалужених стрижнів зі скловолокна, що розташовуються в кілька ярусів. Стрижні кульбаб з'єднані роз'ємними елементами з литого листового металу або ударостійкого пластику", — пояснив GrandpaRoy2.

Техніка ЗС РФ - один елемент системи "Одуванчик" Фото: X (Twitter)

Техніка ЗС РФ - схема антидронової системи "Одуванчик" Фото: X (Twitter)

У коментарях до допису Mariner зауважується, що російський антидроновий захист "відмінно працює" і що "нічого кращого, ніж Кульбаба, не винайшли". Серед іншого, вказується, що для запровадження цієї системи її слід "стандартизувати та масштабувати виробництво".

Техніка ЗС РФ - коментар Тараса Чмута щодо антидронової системи "Одуванчик" Фото: Скриншот

Зазначимо, у квітні 2024 року Олександр Матвієнко, журналіст воєнного відділу Фокусу, писав про особливості "танків-сараїв" ЗС РФ, які мали антидроновий захист у вигляді суцільних металевих пластин. З'ясувалось, що такий винахід справді допомагає проти дронів, але натомість залишається вразливим для ПТРК та САУ. Зі слів журналіста, танки з таким захистом стають "братською могилою" для росіян, які покладались на металеві пластини. Тим часом влітку 2025 року у Донецькій області помітили "штурмовий сарай", який застряг посеред дороги і не міг зрушити з місця через велику вагу.

Нагадуємо, у грудні Фокус опублікував переклад статті західного аналітика про те, що РФ масово виготовляє танки й готується воювати "танковою армадою".