"Вмер від своєї ваги": на Донбасі засвітився російський "штурмовий сарай" (фото, відео)

На полі бою у Донецькій області помітили бронемашину Збройних сил Російської Федерації, максимально захищену від FPV-дронів та інших засобів ураження Збройних сил України. Несучи на собі пластини металу та стальні троси, машина не могла мчати навпростець, а застрягла посеред дороги.

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Вигадку російських військових помітив український розвідувальний дрон, який літав поруч з селом Диліївка Костянтинівської громади Краматорського району. Відео з'явилось в аканті X (Twitter) "Мисливець за зорями", і при цьому вказується, що бронемашина ЗС РФ не може їхати, оскільки "вмерла від своєї ваги".

Допис з новою вигадкою ЗС РФ опублікували вдень 9 липня. Автор пояснив, що це "штурмовий російський пересувний сарай". Безпілотник облетів пристрій і показав його з усіх боків. Бачимо, що бронемашину обшили з усіх боків металевими пластинами. На краї пластин прикріпили троси, розплели їх і утворили щось схоже на захисну "спідницю" та "перуку". У "волоссі" на даху застрягли 3-4 FPV-дрони.

Військовий оглядач та редактор Воєнного Фокусу Ігаль Левін зауважив, що попереду — протимінний трал, дуло зняли, а в стальному корпусі передбачили двері для десанту. У Telegram-каналі оглядача російську бронемашину назвали пристроєм, який варто розмістити у "палаті мір та ваг штурмових сараїв".

На мить у кадрі з'являється емблема підрозділу, який, ймовірно, володіє "штурмовим сараєм". Можливо, бронемашина належить 4-й ОМСБр ЗС РФ. Вказаний російський підрозділ у Telegram писав, що у січні 2025 року воював під Часовим Яром разом з 13 штурмовим загоном "Русич", а зараз діє саме біля Диліївки. За бої проти українців росіян нагородив особисто комбриг, генерал-майор Груніс А.Ф., вихвалялись солдати 4 ОМСБр.

Бронемашина РФ - де діє 4 ОМСБр ЗС РФ Фото: DeepState

Бронемашина РФ — деталі захисту

Зазначимо, Фокус писав про інші методи захисту бронемашин РФ, про які росіяни вихвалялись у мережі. У травні 2025 року OSINT-аналітик з ніком Necro Mancer у соцмережі X опублікував фото, яке відшукав на ресурсах підрозділів ЗС РФ. На фото — машина, на яку згори наварили мангал, а на корпус прикріпили сотні жорстких дротів. Аналітик заявив, що у первісному вигляді це була БМП-2М. Після оновлення результат схожий на "вибух на макаронній фабриці, зауважив OSINTер.

Тим часом військові експерти розповіли про ефективність різних засобів захисту російських бронемашин. Експерти пояснили, що мангали та троси можуть викликати сміх, але цілком ефективні проти FPV-дронів, хоч і не вбережуть від влучання ПТРК Javelin.

Нагадуємо, в січні 2025 року пропагандисти РФ вихвалялись "лютою" бронемашиною, яка каталась в районі Часового Яру. Західне медіа The Economist зібрало інформацію про танки-черепахи, створені російськими військовими.