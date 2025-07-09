"Умер от своего веса": на Донбассе засветился российский "штурмовой сарай" (фото, видео)

На поле боя в Донецкой области заметили бронемашину Вооруженных сил Российской Федерации, максимально защищенную от FPV-дронов и других средств поражения Вооруженных сил Украины. Неся на себе пластины металла и стальные тросы, машина не могла мчаться напрямик, а застряла посреди дороги.

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Выдумку российских военных заметил украинский разведывательный дрон, который летал рядом с селом Дилиевка Константиновской громады Краматорского района. Видео появилось в аккаунте X (Twitter) "Охотник за звездами", и при этом указывается, что бронемашина ВС РФ не может ехать, поскольку "умерла от своего веса".

Сообщение с новой выдумкой ВС РФ опубликовали днем 9 июля. Автор объяснил, что это "штурмовой российский передвижной сарай". Беспилотник облетел устройство и показал его со всех сторон. Видим, что бронемашину обшили со всех сторон металлическими пластинами. На края пластин прикрепили тросы, расплели их и образовали нечто похожее на защитную "юбку" и "парик". В "волосах" на крыше застряли 3-4 FPV-дрона.

Военный обозреватель и редактор Военного Фокуса Игаль Левин отметил, что впереди — противоминный трал, дуло сняли, а в стальном корпусе предусмотрели двери для десанта. В Telegram-канале обозревателя российскую бронемашину назвали устройством, которое стоит разместить в "палате мер и весов штурмовых сараев".

На мгновение в кадре появляется эмблема подразделения, которое, вероятно, владеет "штурмовым сараем". Возможно, бронемашина принадлежит 4-й ОМСБр ВС РФ. Указанное российское подразделение в Telegram писало, что в январе 2025 года воевало под Часовым Яром вместе с 13 штурмовым отрядом "Русич", а сейчас действует именно у Дилиевки. За бои против украинцев россиян наградил лично комбриг, генерал-майор Грунис А.Ф., хвастались солдаты 4 ОМСБр.

Бронемашина РФ — где действует 4 ОМСБр ВС РФ Фото: DeepState

Бронемашина РФ — детали защиты

Отметим, Фокус писал о других методах защиты бронемашин РФ, о которых россияне хвастались в сети. В мае 2025 года OSINT-аналитик с ником Necro Mancer в соцсети X опубликовал фото, которое отыскал на ресурсах подразделений ВС РФ. На фото — машина, на которую сверху наварили мангал, а на корпус прикрепили сотни жестких проводов. Аналитик заявил, что в первоначальном виде это была БМП-2М. После обновления результат похож на "взрыв на макаронной фабрике", отметил OSINTер.

Тем временем военные эксперты рассказали об эффективности различных средств защиты российских бронемашин. Эксперты объяснили, что мангалы и тросы могут вызывать смех, но вполне эффективны против FPV-дронов, хотя и не уберегут от попадания ПТРК Javelin.

Напоминаем, в январе 2025 года пропагандисты РФ хвастались "свирепой" бронемашиной, которая каталась в районе Часового Яра. Западное медиа The Economist собрало информацию о танках-черепахах, созданных российскими военными.