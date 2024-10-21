На борту літака, що розбився в Судані, знайшли документи росіян: хто вони (фото, відео)

Посольство РФ в африканській країні поділилося, що дипломати перебувають у контакті з місцевою владою, щоб з'ясувати обставини інциденту. Водночас борт упав на території, поруч із якою ведуться бойові дії.

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У Судані було збито вантажний літак, у якому, попередньо, перебували громадяни Російської Федерації. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент.

Спочатку про авіакатастрофу повідомило посольство Росії в Судані. Саме там нібито був збитий вантажний літак, "у якому, імовірно, перебували росіяни".

"Зі свого боку посольство в контакті із суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту. Ситуація ускладнюється тим, що зона аварії знаходиться в охопленому боями Дарфурі", — йдеться в повідомленні.

Представники проєкту Sudan War Monitor, які стежать за бойовими діями в країні, де триває громадянська війна, написали, що борт, найімовірніше, перевозив вантаж для Сил швидкого реагування. У результаті бійці цього формування і перехопили літак помилково.

Сервіс Aviation Safety Network пізніше опублікував додаткові дані про авіаційну подію. Літак, що впав, попередньо Іл-76Т, має реєстраційний номер EX-76011.

У Судані розбився літак із громадянами РФ: хто це був

Російське медіа Mash, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що у знищеному літаку було знайдено документи двох громадян Російської Федерації — Віктора Гранова та Антона Селіванця.

Перший був головним інженером компанії Airline Transport Incorporation FZC і з ним на борту, імовірно, могли бути ще кілька його колег. Раніше росіянин був засновником закритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Пілот".

"На одному з авіаційних форумів його лаяли за те, що кидав на гроші пілотів в Африці та економив на обслуговуванні Ан-12, який належав його фірмі", — ідеться в повідомленні.

Другим росіянином є уродженець міста Туймази — 33-річний Антон. Вони мали разом із Віктором Грановим полагодити літак ОАЕ з військовою допомогою, який на початку жовтня невдало приземлився, пошкодив шасі та двигуни, написало російське медіа Shot.

На борту літака, що розбився в Судані, були двоє громадян Росії Фото: Shot На борту літака, що розбився в Судані, були двоє громадян Росії Фото: Shot

Сили швидкого реагування — воєнізована організація Судану, її представники до 2023 року підпорядковувалися уряду, проте пізніше між ними почалося збройне протистояння, писали в Sudan War Monitor. Триває громадянська війна вже понад 13 місяців.

Нагадаємо, 21 жовтня повідомлялося, що китайські зенітки відкрили вогонь по МіГ-29 ВПС М'янми. Військові НВАК обстріляли літак, який, імовірно, належав до одного з повстанських угруповань, що б'ються проти м'янманської хунти.

1 серпня повідомлялося, що найманців РФ знищують не тільки в Малі, Судані та Сирії, заявляв речник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, подібні операції відбуватимуться й надалі, і є інформація, що "професійні патріотичні люди" готують наступні заходи для зменшення спроможностей Росії в Африці та інших куточках світу.