Військові НВАК обстріляли літак, який, імовірно, належить до одного з повстанських угруповань, що воюють проти м'янманської хунти.

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Китайські війська відкрили вогонь по радянському винищувачу МіГ-29, що належить ВПС М'янми. Згідно з повідомленнями, літак перебував поблизу китайського кордону, завдаючи авіаударів по повстанських угрупованнях. Хоча точний час інциденту залишається невідомим, відеозапис від 19 жовтня, імовірно зроблений китайськими солдатами, демонструє нічну бойову роботу ППО, хоча сам літак не потрапив у кадр.

Повстанські угруповання в регіоні

Північ М'янми, особливо райони, прилеглі до китайського кордону, давно стала ареною бойових дій між м'янманськими військовими та повстанськими угрупованнями. Однією з найбільших сил у регіоні є Армія незалежності Качина (KIA), яка бореться за незалежність штату Качин.

Іншим значним угрупованням є Об'єднана армія держави Ва (UWSA), що контролює території на півночі Шанської області, тісно пов'язана з Китаєм, володіє сучасним озброєнням. Ця група підтримує дипломатичні відносини з урядом М'янми, проте напруженість у регіоні залишається високою.

UWSA та інші етнічні збройні угруповання, як-от Національно-визвольна армія Таанга (TNLA) та Араканська армія (AA), також беруть участь у боротьбі проти урядових сил.

Як зазначили оглядачі Bulgarian Military, можливо, китайські війська відкрили вогонь по м'янманському літаку, підтримуючи одне з цих угруповань, що пояснює стрілянину по МіГ-29.

Тим часом Пекін офіційно заперечує пряму підтримку повстанців, але, за повідомленнями, деякі угруповання отримують китайську зброю і фінансову допомогу.

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