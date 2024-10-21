Военные НОАК обстреляли самолет, вероятно, принадлежащей к одной из повстанческих группировок, которые сражаются против мьянманской хунты.

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Китайские войска открыли огонь по советскому истребителю МиГ-29, принадлежащему ВВС Мьянмы. Согласно сообщениям, самолет находился вблизи китайской границы, нанося авиаудары по повстанческим группировкам. Хотя точное время инцидента остается неизвестным, видеозапись от 19 октября, предположительно сделанная китайскими солдатами, демонстрирует ночную боевую работу ПВО, хотя сам самолет не попал в кадр.

Повстанческие группировки в регионе

Север Мьянмы, особенно районы, прилегающие к китайской границе, давно стал ареной боевых действий между мьянманскими военными и повстанческими группировками. Одной из крупнейших сил в регионе является Армия независимости Качина (KIA), которая борется за независимость штата Качин.

Другой значительной группировкой является Объединенная армия государства Ва (UWSA), контролирующая территории на севере Шанской области, тесно связанная с Китаем и обладающая современным вооружением. Эта группа поддерживает дипломатические отношения с правительством Мьянмы, тем не менее напряженность в регионе остается высокой.

UWSA и другие этнические вооруженные группировки, такие как Национально-освободительная армия Таанга (TNLA) и Араканская армия (AA), также участвуют в борьбе против правительственных сил.

Как отметили обозреватели Bulgarian Military, Возможно, китайские войска открыли огонь по мьянманскому самолету, поддерживая одну из этих группировок, что объясняет стрельбу по МиГ-29.

Между тем Пекин официально отрицает прямую поддержку повстанцев, но, по сообщениям, некоторые группировки получают китайское оружие и финансовую помощь.

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