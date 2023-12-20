Двойная игра: Китай поддерживает враждующие стороны гражданской войны в Мьянме

Пекин одной рукой помогает ополченцам, которые воюют против хунты, а другой — помогает хунте и проводит с ней совместные учения.

Related video

После прихода хунты к власти Мьянмы Китай ее поддержал. Переворот вызвал кровавую гражданскую войну, которую Пекин так же подпитывает. Об этом сообщает The Economist.

Официально КНР осудила западные санкции против армии Мьянмы. Поэтому свободно продавал оружие хунте, которая стала крупнейшим покупателем китайских образцов. Однако сейчас похоже, что Китай изменил свою позицию. Этнические ополченцы "Альянс трех братств" совершили крупное наступление на севере Мьянмы. Заявляется, что они имеют связи с Китаем.

Важно

Китай просчитался. Почему военная хунта в Мьянме близка к провалу

Альянс быстро стал "головной болью" для хунты. Они уже захватили около 200 баз и четыре пункта пропуска на границе с Китаем, которые являются жизненно важными торговыми путями. Воодушевленный успехом Альянс распространил боевые действия на две трети территории Мьянмы. Сотни тысяч людей переместились после начала операции 1027 27 октября.

Важные коридоры, которые контролируют ополченцы Фото: The Economist

В ноябре начали звучать слухи, что Китай сменил сторону конфликта и дни хунты сочтены. Однако Пекин провел совместные военно-морские учения с хунтой, чтобы успокоить антикитайские настроения. 14 декабря Китай объявил о временном прекращении огня между армией и этническими ополченцами.

Действия КНР называют корыстным и противоречивым подходом. Диссонанс заключается еще и в том, что в долгосрочной перспективе Китай хочет предотвратить поворот Мьянмы в сторону прозападной демократии, а в краткосрочной он беспокоится о безопасности. Хотя Индия и Россия также ведут дела с хунтой, Китай имеет самые глубокие экономические связи с Мьянмой.

Этнические армии не являются простыми китайскими помощниками. Они продвигают собственные интересы, в частности завоевывая территорию, одновременно присоединяясь к другим менее дружественным к Китаю группам, таким как все более хорошо организованная продемократическая фракция Мьянмы. С другой стороны Китай продолжает сотрудничество с хунтой. Такая политика, вероятно, ухудшает ситуацию в Мьянме с 50 млн человек населения.

Напомним, 9 ноября флот РФ провел военные учения с силами Мьянмы. Москва хочет продавать технику хунте.

8 марта СМИ писали, что в Мьянме приговорили журналиста к 20 годам тюрьмы за репортаж о циклоне.