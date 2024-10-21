На борту разбившегося в Судане самолета нашли документы россиян: кто они (фото, видео)

Посольство РФ в африканской стране поделилось, что дипломаты находятся в контакте с местными властями, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. В то же время борт упал на территории, рядом с которой ведутся боевые действия.

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В Судане был сбит грузовой самолет, в котором, предварительно, находились граждане Российской Федерации. Фокус собрал все, что известно об инциденте.

Сначала об авиакатастрофе сообщило посольство России в Судане. Именно там якобы был сбит грузовой самолет, "в котором, предположительно, находились россияне".

"Со своей стороны, посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре", — говорится в сообщении.

Представители проекта Sudan War Monitor, которые следят за боевыми действиями в стране, где продолжается гражданская война, написали, что борт, вероятнее всего, перевозил груз для Сил быстрого реагирования. В результате бойцы этого формирования и перехватили самолет по ошибке.

Сервис Aviation Safety Network позже опубликовал дополнительные данные об авиационном происшествии. Упавший самолет, предварительно Ил-76Т, имеет регистрационный номер EX-76011.

В Судане разбился самолет с гражданами РФ: кто это был

Российское медиа Mash, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в уничтоженном самолете были найдены документы двух граждан Российской Федерации — Виктора Гранова и Антона Селиванца.

Первый являлся главным инженером компании Airline Transport Incorporation FZC и с ним на борту, предположительно, могли быть еще несколько его коллег. Ранее россиянин был учредителем закрытого акционерного общества "Авиакомпания "Пилот".

"На одном из авиационных форумов его ругали за то, что кидал на деньги пилотов в Африке и экономил на обслуживании Ан-12, который принадлежал его фирме", — говорится в сообщении.

Вторым россиянином является уроженец города Туймазы — 33-летний Антон. Они должны были вместе с Виктором Грановым починить самолет ОАЭ с военной помощью, который в начале октября неудачно приземлился, повредил шасси и двигатели, написало российское медиа Shot.

На борту разбившегося в Судане самолета были двое граждан России Фото: Shot На борту разбившегося в Судане самолета были двое граждан России Фото: Shot

Силы быстрого реагирования — военизиованная организация Судана и ее представители до 2023 года подчинялись правительству, однако позже между ними началось вооруженное противостояние, писали в Sudan War Monitor. Продолжается гражданская война уже более 13 месяцев.

Напомним, 21 октября сообщалось, что китайские зенитки открыли огонь по МиГ-29 ВВС Мьянмы. Военные НОАК обстреляли самолет, вероятно, принадлежащей к одной из повстанческих группировок, которые сражаются против мьянманской хунты.

1 августа сообщалось, что наемников РФ уничтожают не только в Мали, Судане и Сирии, заявлял спикер Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, подобные операции будут происходить и дальше, и есть информация, что "профессиональные патриотические люди" готовят следующие мероприятия для уменьшения способностей России в Африке и других уголках мира.