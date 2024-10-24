На борту збитого в Судані Іл-76 був бізнесмен із РФ, пов'язаний із торговцем зброєю Бутом, — Reuters

За даними журналістів, Віктор Гранов був одним із членів екіпажу. У його управлінні перебували дві авіакомпанії, які постачали зброю в Конго.

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Серед уламків літака Іл-76, що розбився 21 жовтня в Судані, знайшли південноафриканські водійські права, а також прострочений паспорт на ім'я 67-річного Віктора Гранова. Про це пише Reuters із посиланням на документи від угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF).

За даними журналістів, він був одним із членів екіпажу. Журналісти послалися на звіт Amnesty International, у якому йдеться про те, що в управлінні Гранова перебували дві авіакомпанії, які постачали зброю в Конго. Відомо, що він також пов'язаний із торговцем зброєю Віктором Бутом.

Автори публікації зазначають, що серед пасажирів на літаку, що розбився, був і 33-річний Антон Селіванець. У соцмережах росіянина було знайдено фото з літаками Іл-76 і логотипом гуманітарної організації Всесвітньої продовольчої програми в аеропортах Ефіопії. У ВВП повідомили, що Селіванець у них не працює.

Із посиланням на RSF зазначається, що збитий Іл-76 використовували для перекидання зброї, снарядів і продуктів у місто Ель-Фашр.

Іл-76 упав біля Дарфура 21 жовтня. Проєкт Sudan War Monitor стверджує, що його збили помилково представники RSF, які прийняли його за бомбардувальник.

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Також повідомлялося, що бійці ЗСУ розповіли про важкі бої за Селидове.