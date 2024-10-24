На борту сбитого в Судане Ил-76 был бизнесмен из РФ, связанный с торговцем оружием Бутом, — Reuters

По данным журналистов, Виктор Гранов был одним из членов экипажа. В его управлении находились две авиакомпании, поставлявшие оружие в Конго.

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Среди обломков разбившегося 21 октября в Судане самолета Ил-76 нашли южноафриканские водительские права, а также просроченный паспорт на имя 67-летнего Виктора Гранова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы от группировки "Силы быстрого реагирования" (RSF).

По данным журналистов, он был одним из членов экипажа. Журналисты сослались на отчет Amnesty International, в котором говорится, что в управлении Гранова находились две авиакомпании, поставлявшие оружие в Конго. Известно, что он также связан с торговцем оружием Виктором Бутом.

Авторы публикации отмечают, что среди пассажиров на разбившемся самолете и 33-летний Антон Селиванец. В соцсетях россиянина были найдены фото с самолетами Ил-76 и логотипом гуманитарной организации Всемирной продовольственной программы в аэропортах Эфиопии. В ВВП сообщили, что Селиванец у них не работает.

Со ссылкой на RSF отмечается, что сбитый Ил-76 использовали для переброски оружия, снарядов и продуктов в город Эль-Фашр.

Ил-76 упал около Дарфура 21 октября. Проект Sudan War Monitor утверждает, что Ил-76 сбили по ошибке представители RSF, принявшие его за бомбардировщик.

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Напомним, что боец 425-го ОШБ "Скала" ликвидировал группу ВС РФ под Покровском, самостоятельно отразив атаку.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ рассказали о тяжелых боях за Селидово.