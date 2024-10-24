"Пытаешься выйти из окружения": бойцы ВСУ о тяжелых боях за Селидово

Наибольшая концентрация вражеских атак сейчас продолжается вблизи Селидово. Враг активно задействует для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию.

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Сейчас город Селидово — эпицентр боевых действий не только на Донбассе, а и по всему фронту. Бои идут буквально во всех частях города, ВС РФ штурмуют отовсюду. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Характерные бои тем, что вражеская пехота проскакивает во все щели и не закрепляясь идет дальше, то есть тотальная серая зона, тем не менее для нас это не лучше. К примеру, вчера пидары забросили видос с тряпкой на многоэтажке, в тот же день по ней отработали, но и наши подразделения там не закрепились", — рассказал он.

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщает, что судьба города Селидово складывается довольно печальная, враг продолжает продвигаться высотками, а накопление новых резервов РФ значительно ощущается, когда украинские защитники попадают в городе в окружение.

"Когда ты с одной улицы пытаешься выйти из окружения, тебя уже сзади ждет как минимум взвод хряков, которые начинают насыпать по тебе, если повезет, то можно проскочить, в противном случае — это на щите или плен. Сейчас противник контролирует примерно 85% города. Наши казаки держат еще определенные участки, но вскоре нужно будет всем отходить, ведь преимущество в живой силе ощущается", — рассказал он.

"Мучной" предположил, что держать оборону украинские защитники в Селидово смогут недолго.

Северные и восточные окраины города Селидово Донецкой области — это "серая зона", в населенном пункте продолжаются уличные бои. Об этом сообщил в комментарии "Суспільному" пресс-офицер 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

По его словам, враг готовил плацдарм для наступления на город Селидово и обходил севернее и южнее, расширяя фланги обороны ВСУ.

"Относительно нахождения под контролем какой-то части города, тяжело сказать на данный момент. Корректнее будет сказать: северные и восточные окраины находятся в "серой зоне". То есть враг пытается больше всего давить с этого направления и закрепиться там, с последующей попыткой продвигаться вглубь города. Уличные бои начались с первых дней, когда они заходили на окраины. Активно действуют наши бронегруппы, которые пытаются зачищать и отражать эти нашествия. Поэтому уличные бои в городской застройке, хоть это и частный сектор, уже начались с первых дней активного наступления на город Селидово", — рассказал военный.

Он отметил, что сейчас передвижение групп вражеской пехоты фиксируется круглосуточно.

"То есть это "ползучая тактика" за счет живой силы. Как только они попадают в какой-то домик, два-три военнослужащих сидят там до подхода еще одной группы, или еще одной группы. Стараются накапливаться — два, пять, десять военнослужащих — и уже дальше им легче противостоять, наносить там огневой контроль и передвигаться по городу", — рассказал Миловидов.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 24 октября сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 38 штурмовых и наступательных действий РФ в районах населенных пунктов Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию", — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 октября бойцы ВСУ сообщали, что в город россияне заходят целыми взводами. Украинские бойцы делают 100+ вылетов БпЛА за день сугубо по пехоте врага, но все равно не справляются с такими потоком россиян. Оккупанты просачиваются и рассредотачиваются по домам и подвалам.