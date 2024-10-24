"Намагаєшся вийти з оточення": бійці ЗСУ про важкі бої за Селидове

Найбільша концентрація ворожих атак зараз триває поблизу Селидового. Ворог активно задіює для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію.

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Зараз місто Селидове — епіцентр бойових дій не тільки на Донбасі, а і по всьому фронту. Бої йдуть буквально у всіх частинах міста, ЗС РФ штурмують звідусіль. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Характерні бої тим, що ворожа піхота проскакує у всі щілини і не закріплюючись йде далі, тобто тотальна сіра зона, тим не менш для нас це не краще. До прикладу, вчора підари закинули відос з ганчіркою на багатоповерхівці, в той же день по ній відпрацювали, але і наші підрозділи там не закріпились", — розповів він.

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомляє, що доля міста Селидове складається досить сумна, ворог продовжує просуватися висотками, а накопичення нових резервів РФ значно відчувається, коли українські захисники потрапляють в місті в оточення.

"Коли ти з однієї вулиці намагаєшся вийти з оточення, тебе вже позаду чекає як мінімум взвод хряків, котрі починають насипати по тобі, якщо пощастить, то можна проскочити, в іншому випадку – це на щиті або полон. Зараз противник контролює приблизно 85% міста. Наші козаки тримають ще певні ділянки, але невдовзі потрібно буде всім відходити, адже перевага в живій силі відчувається", — розповів він.

"Мучной" припустив, що тримати оборону українські захисники в Селидовому зможуть недовго.

Північні та східні околиці міста Селидове, що на Донеччині, — це "сіра зона", у населеному пункті тривають вуличні бої. Про це повідомив в коментарі "Суспільному" пресофіцер 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

За його словами, ворог готував плацдарм для наступу на місто Селидове та обходив північніше та південніше, розширюючи фланги оборони ЗСУ.

"Стосовно перебування під контролем якоїсь частини міста, тяжко сказати на даний момент. Коректніше буде сказати: північні і східні околиці перебувають в "сірій зоні". Тобто ворог намагається найбільше тиснути з цього напрямку і закріпитися там, із подальшим намаганням просуватися вглиб міста. Вуличні бої розпочалися з перших днів, коли вони заходили на околиці. Активно діють наші бронегрупи, які намагаються зачищати і відбивати ці навали. Тому вуличні бої в міській забудові, хоч це і приватний сектор, вже розпочалися з перших днів активного наступу на місто Селидове", — розповів військовий.

Він зауважив, що зараз пересування груп ворожої піхоти фіксується цілодобово.

"Тобто це "повзуча тактика" за рахунок живої сили. Як тільки вони потрапляють в якийсь будиночок, два-три військовослужбовці сидять там до підходу ще однієї групи, або ще однієї групи. Намагаються накопичуватися — два, п'ять, десять військовослужбовців — і вже далі їм легше протистояти, завдавати там вогневого контролю і пересуватися містом", — розповів Міловідов.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 жовтня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 штурмових і наступальних дій РФ в районах населених пунктів Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки.

"Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 24 жовтня бійці ЗСУ повідомляли, що в місто росіяни заходять цілими взводами. Українські бійці роблять 100+ вильотів БпЛА за день суто по піхоті ворога, але все одно не справляються з такими потоком росіян. Окупанти просочуються і розосереджуються по будинках і підвалах.