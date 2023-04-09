Не долетіла: у Криму автобус "перехопив" ракету "Сармат" з надписом "На Вашингтон" (фото)

Водій Z-легковика не доїхав "до Вашингтона", бо пригальмувався об пасажирський автобус.

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В окупованому Криму сталася ДТП за участю легковика та пасажирського автобуса. Вона б залишилася непоміченою, якби не старенька "Волга" — учасниця дорожньо-транспортної пригоди з ракетою на даху. Кадри виклали в мережі, передає Фокус.

На світлинах видно, що ГАЗ-2402, з прикріпленою до даху ракетою "На Вашингтон" завбільшки ніж сама "Волга", не доїхав до місця призначення. Його зупинив автобус у Севастополі, який їхав на "Сахарную головку".

У мережі з цього приводу пожартували: "В окупованому Севастополі ракета "Сармат", яка летіла на Вашингтон, потрапила у автобус".

Чи є постраждалі внаслідок ДТП, не повідомляється.

Нагадаємо, що ЗСУ показали знищену в Україні російську радіолокаційну станцію "Небо-СВУ". Від "аналоговнєт" РЛС російських окупантів після ударів Сил оборони залишилася лише купа металу.

Раніше українські хакери пожартували з російського волонтера і замість дронів, на які той назбирав 25 тисяч доларів, замовили для ЗС РФ фалоімітатори та страпони.