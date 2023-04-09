Водитель Z-автомобиля не доехал "в Вашингтон", потому что притормозился о пассажирский автобус.

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В оккупированном Крыму произошло ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса. Оно осталось бы незамеченным, если бы не старенькая "Волга" — участница дорожно-транспортного происшествия с ракетой на крыше. Кадры выложили в сети, передает Фокус

На фотографиях видно, что ГАЗ-2402, с прикрепленной к крыше ракетой "На Вашингтон" величиной с саму "Волгу", не доехал до места назначения. Его остановил автобус в Севастополе, ехавший на "Сахарную головку".

В сети по этому поводу пошутили : "В оккупированном Севастополе ракета "Сармат", летевшая на Вашингтон, попала в автобус".

Есть ли пострадавшие в результате ДТП, не сообщается.

Напомним, что ВСУ показали уничтоженную в Украине российскую радиолокационную станцию "Небо-СВУ". От "аналоговнет" РЛС российских оккупантов после ударов Сил обороны осталась лишь куча металла.

Ранее украинские хакеры пошутили над российским волонтером и вместо дронов, на которые тот насобирал 25 тысяч долларов, заказали для ВС РФ фаллоимитаторы и страпоны.