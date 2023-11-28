Стелс-бомбардувальник В-2 став носієм нової ядерної бомби B61-12

Повітряні сили отримали першого носія ядерної бомби потужністю до 50 кілотонн. Вслід сертифікацію отримають винищувачі, в тому числі німецькі та нідерландські.

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Нова ядерна бомба B61-12 отримала дозвіл для оперативного використання на стелс-бомбардувальнику B-2A Spirit. В процесі отримання дозволів знаходиться ще низка літаків. Про це повідомляє The War Zone.

В Повітряних силах США перший літак пройшов сертифікацію для того, щоб стати носієм ядерної бомби B-2A Spirit. В процесі йде робота над тим, щоб бомби носили інші літаки:

винищувачі F-35, F-15E, F-16C/D, німецькі Tornado;

стелс-бомбардувальник B-21 Rider.

Про оновлення стало відомо з несекретного звіту управління запасами та плану управління на 2024 фінансовий рік. Серія бомб B61 є одним з ядерних боєприпасів, який найдовше знаходиться в арсеналі армії США. B61-12 замінить вже застарілі версії B61-3, 4, 7.

B61-12 є новою ядерною бомбою Фото: US Air Force

Нова ядерна бомба стала надходити в армію США у 2022 році. Завершити програму B61-12 планується у 2025 фінансовому році. Найважливішою новою функцією B61-12 є точність наведення. Максимальна потужність авіабомб може досягати до 50 кілотонн.

"B61-13 забезпечить президента додатковими опціями для боротьби з певними складнішими і великими військовими цілями, навіть поки Департамент працює над виведенням з експлуатації застарілих систем, таких як B83-1 і B61-7", — йдеться в інформаційному бюлетені до нової бомби.

Нагадаємо, 13 листопада в Нідерландах оголосили про плани сертифікувати F-35 для того, щоб бути носієм ядерних бомб B61-12.

6 листопада аналітики писали, що одна бомба B61-13 зможе знищити 300 тисяч людей у випадку удару по Москві.