Стелс-бомбардировщик В-2 стал носителем новой ядерной бомбы B61-12

Воздушные силы получили первого носителя ядерной бомбы мощностью до 50 килотонн. Вслед сертификацию получат истребители, в том числе немецкие и нидерландские.

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Новая ядерная бомба B61-12 получила разрешение для оперативного использования на стелс-бомбардировщике B-2A Spirit. В процессе получения разрешений находится еще ряд самолетов. Об этом сообщает The War Zone.

В Воздушных силах США первый самолет прошел сертификацию для того, чтобы стать носителем ядерной бомбы B-2A Spirit. В процессе идет работа над тем, чтобы бомбы носили другие самолеты:

истребители F-35, F-15E, F-16C/D, немецкие Tornado;

стелс-бомбардировщик B-21 Rider.

Об обновлении стало известно из несекретного отчета управления запасами и плана управления на 2024 финансовый год. Серия бомб B61 является одним из ядерных боеприпасов, который дольше всего находится в арсенале армии США. B61-12 заменит уже устаревшие версии B61-3, 4, 7.

B61-12 является новой ядерной бомбой Фото: US Air Force

Новая ядерная бомба стала поступать в армию США в 2022 году. Завершить программу B61-12 планируется в 2025 финансовом году. Важнейшей новой функцией B61-12 является точность наведения. Максимальная мощность авиабомб может достигать до 50 килотонн.

"B61-13 обеспечит президента дополнительными опциями для борьбы с определенными более сложными и крупными военными целями, даже пока Департамент работает над выводом из эксплуатации устаревших систем, таких как B83-1 и B61-7", — говорится в информационном бюллетене к новой бомбе.

Напомним, 13 ноября в Нидерландах объявили о планах сертифицировать F-35 для того, чтобы быть носителем ядерных бомб B61-12.

6 ноября аналитики писали, что одна бомба B61-13 сможет уничтожить 300 тысяч человек в случае удара по Москве.