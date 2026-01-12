У Києві та області пролунала серія вибухів: росіяни атакували столицю "Шахедами", спалахнула пожежа

Серед ночі 12 січня у Києві та Київській області було чутно вибухи. Росіяни атакували столицю "Шахедами", відомо про пожежу, що здійнялася після ударів.

Займання зафіксовано у Солом'янському районі столиці. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За інформацією посадовця, палає нежитлова будівля.

Журналіст Андрій Смолій також повідомляв у своєму Telegram-каналі, що у Києві почалися пожежі після ударів "Шахедів". У місцевих Telegram-каналах писали про густий дим, що здійнявся у небі над столицею.

Атака на Київ — що відомо

Варто зазначити, що повітряну тривогу у Києві було оголошено близько 01:30 години. Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку столиці.

Через кілька хвилин після попередження у Києві пролунали вибухи. Тимур Ткаченко повідомляв, що у столиці працюють сили ППО, та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Відео дня

Також про роботу ППО повідомляли у Київській обласній військові адміністрації. За повідомленням, військові працювали над збиттям ворожих цілей у небі, через що місцеві могли чути звуки вибухів на Київщині.

Інформації про наслідки нічної атаки на Київ та область на момент публікації не надходило. На Київщині триває повітряна тривога через загрозу "Шахедів".

Новина доповнюється…

Нагадаємо, у ніч на 12 січня росіяни також атакували безпілотниками Одеську область: влада повідомила про пошкодження інфраструктури в Одесі та руйнування приватних житлових будинків.

Увечері 11 січня у Київській ОВА розповіли, де в області найскладніша ситуація з електропостачанням після російських атак: без світла залишаються тисячі людей.