"Складні рішення": в ОВА пояснили, де на Київщині найпроблемніша ситуація зі світлом

Ситуація на Київщині, яка склалася внаслідок російських ударів по енергетиці, досі залишається складною. Тисячі людей продовжують залишатися без світла, попри цілодобові роботи з відновлення.

Найбільше пошкоджень фахівці наразі фіксують у Василькові та Обухові. Про це увечері 11 січня розповів голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у своєму Telegram-каналі.

Завдяки роботі енергетиків упродовж доби світло на Київщині вдалося повернути у понад 27 тисяч домівок. Проте ще близько 3 тисяч людей залишаються без електропостачання.

"Є також багато точкових заявок, кожна з яких потребує окремого підходу й часу на опрацювання", — пояснив Калашник.

Окрім того, на місцевих мережах можливі локальні поломки та аварійні знеструмлення. Для їх усунення енергетикам потрібно більше часу, наголосив посадовець.

У двох районах Київської області — Броварському та Бориспільському — вимушено застосовуються екстрені відключення світла. Такі рішення впроваджені через пошкодження обладнання та мережеві обмеження. Тим часом в інших громадах Київщині діють стабілізаційні графіки відключень.

"Це складні рішення, але вони необхідні, щоб зберегти систему і дати змогу рухатися до повного відновлення", — пояснив голова ОВА.

Загалом над відновленням електропостачання на Київщині працюють близько 200 аварійних бригад ДТЕК.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 січня також розповів, що найскладніша ситуація зі світлом залишається у Броварах, Василькові, Фастові та Борисполі.

Варто зазначити, що вдень 11 січня голова Обухівської районної адміністрації Геннадій Сиваненко повідомляв, що найскладніша ситуація зі світлом фіксується у Васильківській, Обухівській, Козинській, Феодосіївській та Українській територіальних громадах. Негода та різке зниження температури ускладнюють роботи з відновлення електропостачання. Першочергова увага приділяється населеним пунктам, у яких відсутнє електропостачання: туди спрямовують додаткові сили та ресурси для відновлення світла.

