Графіки відключень на 12 січня: в яких регіонах відключення триватимуть найдовше (фото)

12 січня в низці регіонів України будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Наразі в кількох районах столиці та Київської області досі тривають аварійні відключення.

В ДТЕК повідомляють, що в Києві будуть застосовані графіки відключень на 12 січня. Там додають, що низці столичних районів вони не будуть діяти через аварійні відключення.

"Нагадаємо, в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють", — вказують енергетики.

Графіки відключень у Києві на 12 січня

Графіки відключень у столиці на 12 січня Фото: ДТЕК

Водночас у Київській області також будуть застосовуватися графіки погодинних відключень. Енергетики додають, що наразі в кількох районах області поставлені аварійні графіки.

"Нагадаємо, в частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення", — повідомляють в ДТЕК.

Графіки відключень для Київської області на 12 січня

Графіки погодинних відключень у Київській області на 12 січня Фото: ДТЕК

В Дніпропетровській області на 12 січня також будуть застосовано графіки стабілізаційних відключень. В ДТЕК вказують, що у випадку змін до графіків будуть повідомляти споживачів.

Графіки відключень у Дніпропетровській області на 12 січня

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 12 січня Фото: ДТЕК

Відключення в інших регіонах України

12 січня в Полтавській області будуть застосовані графіки погодинних відключень. Місцеві енергетики повідомляють, що тривалість відсутності світла в черзі складатиме від 9,5 до 12 годин на наступну добу.

Графіки погодинних відключень у Полтавській області на 12 січня Фото: Суспiльне

У Кіровоградській області енергетики повідомили, що 12 січня також будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Середня тривалість відключення складатиме від 8 до 12 годин на наступну добу.

Графіки відключень у Кіровоградській області на 12 січня Фото: Суспільне

На Львівщині енергетики ввели графіки стабілізаційних відключень світла на 12 січня. Наразі відомо, що світло у споживачів буде відсутнє від 7 до 8,5 годин на прийдешню добу.

Графіки погодинних відключень у Львівській області на 12 січня Фото: Суспільне Львів

Раніше Фокус повідомляв про графіки відключень на 11 січня. Наразі в частині столичних районів і кількох районів Київщини застосовуються аварійні графіки.

Згодом стало відомо, коли повернуть світло у Києві після атак РФ. Водночас низка перешкод заважає фахівцям швидко усунути наслідки російських атак.