Графіки відключень на 12 січня: в яких регіонах відключення триватимуть найдовше (фото)
12 січня в низці регіонів України будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Наразі в кількох районах столиці та Київської області досі тривають аварійні відключення.
В ДТЕК повідомляють, що в Києві будуть застосовані графіки відключень на 12 січня. Там додають, що низці столичних районів вони не будуть діяти через аварійні відключення.
"Нагадаємо, в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють", — вказують енергетики.
Графіки відключень у Києві на 12 січня
Водночас у Київській області також будуть застосовуватися графіки погодинних відключень. Енергетики додають, що наразі в кількох районах області поставлені аварійні графіки.
"Нагадаємо, в частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення", — повідомляють в ДТЕК.
Графіки відключень для Київської області на 12 січня
В Дніпропетровській області на 12 січня також будуть застосовано графіки стабілізаційних відключень. В ДТЕК вказують, що у випадку змін до графіків будуть повідомляти споживачів.
Графіки відключень у Дніпропетровській області на 12 січня
Відключення в інших регіонах України
12 січня в Полтавській області будуть застосовані графіки погодинних відключень. Місцеві енергетики повідомляють, що тривалість відсутності світла в черзі складатиме від 9,5 до 12 годин на наступну добу.
У Кіровоградській області енергетики повідомили, що 12 січня також будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Середня тривалість відключення складатиме від 8 до 12 годин на наступну добу.
На Львівщині енергетики ввели графіки стабілізаційних відключень світла на 12 січня. Наразі відомо, що світло у споживачів буде відсутнє від 7 до 8,5 годин на прийдешню добу.
Раніше Фокус повідомляв про графіки відключень на 11 січня. Наразі в частині столичних районів і кількох районів Київщини застосовуються аварійні графіки.
Згодом стало відомо, коли повернуть світло у Києві після атак РФ. Водночас низка перешкод заважає фахівцям швидко усунути наслідки російських атак.