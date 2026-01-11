Графики отключений на 12 января: в каких регионах отключения продлятся дольше всего (фото)
12 января в ряде регионов Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Сейчас в нескольких районах столицы и Киевской области до сих пор продолжаются аварийные отключения.
В ДТЭК сообщают, что в Киеве будут применены графики отключений на 12 января. Там добавляют, что в ряде столичных районов они не будут действовать из-за аварийных отключений.
"Напомним, в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют", — указывают энергетики.
Графики отключений в Киеве на 12 января
В то же время в Киевской области также будут применяться графики почасовых отключений. Энергетики добавляют, что сейчас в нескольких районах области поставлены аварийные графики.
"Напомним, в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения", — сообщают в ДТЭК.
Графики отключений для Киевской области на 12 января
В Днепропетровской области на 12 января также будут применены графики стабилизационных отключений. В ДТЭК указывают, что в случае изменений в графики будут сообщать потребителям.
Графики отключений в Днепропетровской области на 12 января
Отключения в других регионах Украины
12 января в Полтавской области будут применены графики почасовых отключений. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 9,5 до 12 часов на следующие сутки.
В Кировоградской области энергетики сообщили, что 12 января также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять от 8 до 12 часов на следующие сутки.
Во Львовской области энергетики ввели графики стабилизационных отключений света на 12 января. Известно, что свет у потребителей будет отсутствовать от 7 до 8,5 часов на грядущие сутки.
Ранее Фокус сообщал о графиках отключений на 11 января. Сейчас в части столичных районов и нескольких районов Киевщины применяются аварийные графики.
Впоследствии стало известно, когда вернут свет в Киеве после атак РФ. В то же время ряд препятствий мешает специалистам быстро устранить последствия российских атак.