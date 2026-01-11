Графики отключений на 12 января: в каких регионах отключения продлятся дольше всего (фото)

12 января в ряде регионов Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Сейчас в нескольких районах столицы и Киевской области до сих пор продолжаются аварийные отключения.

В ДТЭК сообщают, что в Киеве будут применены графики отключений на 12 января. Там добавляют, что в ряде столичных районов они не будут действовать из-за аварийных отключений.

"Напомним, в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют", — указывают энергетики.

Графики отключений в Киеве на 12 января

Графики отключений в столице на 12 января Фото: ДТЭК

Графики отключений в столице на 12 января Фото: ДТЭК

В то же время в Киевской области также будут применяться графики почасовых отключений. Энергетики добавляют, что сейчас в нескольких районах области поставлены аварийные графики.

"Напомним, в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения", — сообщают в ДТЭК.

Відео дня

Графики отключений для Киевской области на 12 января

Графики почасовых отключений в Киевской области на 12 января Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений в Киевской области на 12 января Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области на 12 января также будут применены графики стабилизационных отключений. В ДТЭК указывают, что в случае изменений в графики будут сообщать потребителям.

Графики отключений в Днепропетровской области на 12 января

Графики отключений света в Днепропетровской области на 12 января Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 12 января Фото: ДТЭК

Отключения в других регионах Украины

12 января в Полтавской области будут применены графики почасовых отключений. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 9,5 до 12 часов на следующие сутки.

Графики почасовых отключений в Полтавской области на 12 января Фото: Суспiльне

В Кировоградской области энергетики сообщили, что 12 января также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять от 8 до 12 часов на следующие сутки.

Графики отключений в Кировоградской области на 12 января Фото: Суспільне

Во Львовской области энергетики ввели графики стабилизационных отключений света на 12 января. Известно, что свет у потребителей будет отсутствовать от 7 до 8,5 часов на грядущие сутки.

Графики почасовых отключений во Львовской области на 12 января Фото: Суспільне Львів

Ранее Фокус сообщал о графиках отключений на 11 января. Сейчас в части столичных районов и нескольких районов Киевщины применяются аварийные графики.

Впоследствии стало известно, когда вернут свет в Киеве после атак РФ. В то же время ряд препятствий мешает специалистам быстро устранить последствия российских атак.