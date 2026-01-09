Може тривати місяці: експерт пояснив, як швидко відновиться теплопостачання в Києві

Російські окупанти в ніч на 9 січня прицільно атакували ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які генерують більше 50% тепла та світла для Києва. Крім того, прицільні удари була завдані по районних котельнях.

Внаслідок атаки ТЕЦ-5 зовсім припинила виробництво тепла, а ТЕЦ-6 лише зменшила потужність його виробництва. Про це заявив енергетичний експерт, голова "Ради української асоціації відновлюваної енергетики" Станіслав Ігнатьєв у коментарі "УНІАН".

За його словами, ТЕЦ-5 не видає тепло в мережу взагалі. ТЕЦ-6 працює на видачу тепла десь на рівні 30%. Натомість майже не постраждала Дарницька ТЕЦ, яка майже повністю забезпечує Лівий берег Києва.

За його словами, терміни відновлення теплопостачання наразі складно прогнозувати. Усе залежить від того, яке саме обладнання потрібно замінити. Нині комісії оцінюють завдану шкоду та рівень пошкоджень.

"Якщо це насосне обладнання, то це дуже швидко можна відновити — і за рахунок місцевих виробників, і за рахунок європейських партнерів. Якщо пошкоджено котлове обладнання, то це також ремонтується. Якщо ж йдеться про генеруюче обладнання, тобто генератори, трансформатори, парові турбіни, то це штучне обладнання. І це на місяці", — пояснив експерт.

Натомість інший енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що будинки, тепло для яких генерувалося на ТЕЦ-5, можуть опалюватися за тимчасовими схемами. Зокрема, для цього можуть бути районні котельні, яких у місті достатньо.

Рябцев зазначив, що частина з них була під обстрілами та дістала пошкодження, але завдяки такому альтернативному варіанту вдасться уникнути апокаліптичного сценарію та забезпечити мінімальну температуру.

Раніше повідомлялося, що ремонт ТЕЦ-5 триватиме близько двох діб, ремонт ТЕЦ-6 — 1 добу. Натомість Дарницька ТЕК вже розпочала циркуляцію теплоносія.

У КМДА повідомили, що ухвалили рішення злити воду, але це не означає, що тепло буде відсутнє довгий час. Ця процедура є обов'язковою для аварій у морозну погоду, адже тоді тимчасово припиняється циркуляція теплоносія.

Віталій Кличко повідомив, що майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишаються без тепла. Це приблизно половина будинків столиці. Він закликав мешканців міста розглянути варіант із тим, щоб тимчасово залишити Київ.