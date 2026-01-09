Может длиться месяцы: эксперт объяснил, как быстро восстановится теплоснабжение в Киеве

Российские оккупанты в ночь на 9 января прицельно атаковали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более 50% тепла и света для Киева. Кроме того, прицельные удары были нанесены по районным котельным.

В результате атаки ТЭЦ-5 совсем прекратила производство тепла, а ТЭЦ-6 лишь уменьшила мощность его производства. Об этом заявил энергетический эксперт, председатель "Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Станислав Игнатьев в комментарии "УНИАН".

По его словам, ТЭЦ-5 не выдает тепло в сеть вообще. ТЭЦ-6 работает на выдачу тепла где-то на уровне 30%. Зато почти не пострадала Дарницкая ТЭЦ, которая почти полностью обеспечивает Левый берег Киева.

По его словам, сроки восстановления теплоснабжения пока сложно прогнозировать. Все зависит от того, какое именно оборудование нужно заменить. Сейчас комиссии оценивают нанесенный ущерб и уровень повреждений.

"Если это насосное оборудование, то это очень быстро можно восстановить — и за счет местных производителей, и за счет европейских партнеров. Если повреждено котловое оборудование, то это также ремонтируется. Если же речь идет о генерирующем оборудовании, то есть генераторы, трансформаторы, паровые турбины, то это искусственное оборудование. И это на месяцы", — пояснил эксперт.

Зато другой энергетический эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что дома, тепло для которых генерировалось на ТЭЦ-5, могут отапливаться по временным схемам. В частности, для этого могут быть районные котельные, которых в городе достаточно.

Рябцев отметил, что часть из них была под обстрелами и получила повреждения, но благодаря такому альтернативному варианту удастся избежать апокалиптического сценария и обеспечить минимальную температуру.

Ранее сообщалось, что ремонт ТЭЦ-5 продлится около двух суток, ремонт ТЭЦ-6 — 1 сутки. Зато Дарницкая ТЭК уже начала циркуляцию теплоносителя.

В КГГА сообщили, что приняли решение слить воду, но это не означает, что тепло будет отсутствовать долгое время. Эта процедура является обязательной для аварий в морозную погоду, ведь тогда временно прекращается циркуляция теплоносителя.

Виталий Кличко сообщил, что почти 6 тысяч многоквартирных домов остаются без тепла. Это примерно половина домов столицы. Он призвал жителей города рассмотреть вариант с тем, чтобы временно покинуть Киев.