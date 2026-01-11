"Сложные решения": в ОВА объяснили, где на Киевщине самая проблемная ситуация со светом

Ситуация на Киевщине, которая сложилась в результате российских ударов по энергетике, до сих пор остается сложной. Тысячи людей продолжают оставаться без света, несмотря на круглосуточные работы по восстановлению.

Больше всего повреждений специалисты пока фиксируют в Василькове и Обухове. Об этом вечером 11 января рассказал председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

Благодаря работе энергетиков в течение суток свет на Киевщине удалось вернуть в более 27 тысяч домов. Однако еще около 3 тысяч человек остаются без электроснабжения.

"Есть также много точечных заявок, каждая из которых требует отдельного подхода и времени на обработку", — пояснил Калашник.

Кроме того, на местных сетях возможны локальные поломки и аварийные обесточивания. Для их устранения энергетикам нужно больше времени, подчеркнул чиновник.

В двух районах Киевской области — Броварском и Бориспольском — вынужденно применяются экстренные отключения света. Такие решения внедрены из-за повреждения оборудования и сетевых ограничений. Между тем в других громадах Киевской области действуют стабилизационные графики отключений.

"Это сложные решения, но они необходимы, чтобы сохранить систему и позволить двигаться к полному восстановлению", — пояснил глава ОВА.

Всего над восстановлением электроснабжения на Киевщине работают около 200 аварийных бригад ДТЭК.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 января также рассказал, что самая сложная ситуация со светом остается в Броварах, Василькове, Фастове и Борисполе.

Стоит отметить, что днем 11 января председатель Обуховской районной администрации Геннадий Сиваненко сообщал, что самая сложная ситуация со светом фиксируется в Васильковской, Обуховской, Козинской, Феодосиевской и Украинской территориальных громадах. Непогода и резкое снижение температуры затрудняют работы по восстановлению электроснабжения. Первоочередное внимание уделяется населенным пунктам, в которых отсутствует электроснабжение: туда направляют дополнительные силы и ресурсы для восстановления света.

