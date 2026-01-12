Росіяни атакують Україну "Шахедами": в Одесі перебої зі світлом і є постраждалі, що відомо про нічний обстріл (фото)

У ніч на 12 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. Вибухи пролунали зокрема в Одесі, де після атаки росіян виникли перебої зі світлом та є руйнування.

Повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" було оголошено на Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині Київщині, Одещині та інших областях. Фокус зібрав, що відомо про нічний обстріл росіян.

Близько 23:30 години вибухи пролунали в Одеській області: місцеві ЗМІ повідомили про роботу сил ППО по ворожих дронах у небі. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух групи "Шахедів" з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак також повідомляв про вибухи в Одесі. За даними моніторингових каналів, на місто прямувало близько 10 ворожих БпЛА.

Невдовзі після атаки Сергій Лисак показав фотографії з наслідками атаки на Одесу. За його інформацією, у місті постраждав об'єкт інфраструктури, через що в частині одного з районів зникло електропостачання. Також постраждали чотири приватних житлових будинки, один було зруйновано повністю внаслідок обстрілу.

За попередньою інформацією влади, щонайменше двоє людей поранені внаслідок атаки на Одесу. На місцях працюють оперативні служби.

Нічна атака "Шахедів" 12 січня: що відомо

Близько 01:00 години військові знову зафіксували групи ворожих БпЛА у повітряному просторі країни. Повітряні сили попередили, що дрони рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська.

Також групи "Шахедів" зафіксували у небі над Київщиною з Чернігівщини. Дрони взяли західний курс та рухалися у напрямку Житомирської області, зазначили у Повітряних силах.

За даними моніторингових каналів, було зафіксовано щонайменше 10 "Шахедів" на Київщині.

Інформації про наслідки нічного обстрілу на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 11 січня росіяни атакували дронами Київщину, у столиці лунали вибухи, а у Харкові ворог поцілив по об'єкту інфраструктури.

10 січня моніторингові канали повідомляли, що ППО вперше збила над Харковом балістичну ракету РФ.