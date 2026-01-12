Россияне атакуют Украину "Шахедами": в Одессе перебои со светом и есть пострадавшие, что известно об обстреле (фото)

В ночь на 12 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники с разных направлений. Взрывы прогремели в частности в Одессе, где после атаки россиян возникли перебои со светом и есть разрушения.

Воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" была объявлена на Днепропетровщине, Донетчине, Житомирщине, Киевщине, Одесщине и других областях. Фокус собрал, что известно о ночном обстреле россиян.

Около 23:30 часов взрывы прогремели в Одесской области: местные СМИ сообщили о работе сил ПВО по вражеским дронам в небе. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении группы "Шахедов" из акватории Черного моря в направлении Одессы.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак также сообщал о взрывах в Одессе. По данным мониторинговых каналов, на город направлялось около 10 вражеских БпЛА.

Вскоре после атаки Сергей Лысак показал фотографии с последствиями атаки на Одессу. По его информации, в городе пострадал объект инфраструктуры, из-за чего в части одного из районов исчезло электроснабжение. Также пострадали четыре частных жилых дома, один был разрушен полностью в результате обстрела.

По предварительной информации властей, по меньшей мере два человека ранены в результате атаки на Одессу. На местах работают оперативные службы.

Ночная атака "Шахедов" 12 января: что известно

Около 01:00 часов военные снова зафиксировали группы вражеских БпЛА в воздушном пространстве страны. Воздушные силы предупредили, что дроны движутся из акватории Черного моря в направлении Черноморска.

Также группы "Шахедов" зафиксировали в небе над Киевской областью с Черниговщины. Дроны взяли западный курс и двигались в направлении Житомирской области, отметили в Воздушных силах.

По данным мониторинговых каналов, было зафиксировано не менее 10 "Шахедов" на Киевщине.

Информации о последствиях ночного обстрела на момент публикации не поступало.

