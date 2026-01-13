Блэкаут в Буче и Гостомеле может длиться 2 суток: что известно об отключении света на Киевщине

Согласно информации на сайте ДТЭК, в некоторых районах Киевской области может не быть электроэнергии в течение двух суток. В частности аварийные ремонтные работы продлятся ориентировочно до 02:25 15 января в Буче и Гостомеле.

Объявление об экстренных отключениях света в Киевской области размещено на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети". Графики не действуют в Бориспольском, Бучанском и Броварском районах.

"Электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений", — рассказали в ДТЭК.

В компании попросили украинцев экономно пользоваться электроэнергией, чтобы ускорить стабилизацию энергосистемы.

В части Киевской области введены экстренные отключения света Фото: скриншот

Отключение света в Киевской области: ситуация в Буче

В разделе проверки текущих отключений по адресам в Буче сообщается об отсутствии электроэнергии. Аварийные ремонтные работы, которые начались в 2:30 13 января, продлятся ориентировочно до 02:25 15 января.

Відео дня

В КП "Бучасервис" сообщали, что все объекты водоснабжения в громаде работают на альтернативных источниках питания, из-за чего возможны перебои в подаче воды.

В Буче аварийные ремонтные работы продлятся до 15 января Фото: скриншот

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказывал, что община была полностью обесточена из-за серьезных повреждений энергосистемы в результате ночной атаки РФ, точное время восстановления электроснабжения неизвестно. Также по его словам без света остаются соседние общины: Ирпенская, Гостомельская и Бородянская.

"Информирую, что КП "Бучасервис" подключили все имеющиеся дизельные генераторы к объектам критической инфраструктуры и социальной сферы. ПКПП "Теплокомунсервис" обеспечивает питание котельных, чтобы сохранить тепло в домах", — сообщил Федорук.

Также на сайте ДТЭК сообщается об аварийных ремонтных работах до 02:25 15 января в поселке Гостомель.

В Гостомеле аварийные ремонтные работы продлятся до 15 января Фото: скриншот

Отключение света на Киевщине: что известно

В ДТЭК в 7:59 13 января сообщали, что экстренные отключения введены во всем Киеве и Бучанском районе области.

Напомним, утром 13 января в НЭК "Укрэнерго" предупредили, что в Киеве и области введены аварийные отключения света и отменено действие графиков. Причиной стали ракетно-дроновая атака на энергетические объекты, сильные морозы и последствия непогоды.

12 января СМИ писали, что во время отключений света в Киеве массово закрываются супермаркеты, потому что генераторы не выдерживают нагрузки.