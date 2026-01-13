Блекаут в Бучі та Гостомелі може тривати 2 доби: що відомо про відключення світла на Київщині

Згідно з інформацією на сайті ДТЕК, у деяких районах Київської області може не бути електроенергії протягом двох діб. Зокрема аварійні ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 02:25 15 січня в Бучі та Гостомелі.

Оголошення про екстрені відключення світла у Київській області розміщено на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Графіки не діють у Бориспільському, Бучанському та Броварському районах.

"Електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації. В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень", — розповіли в ДТЕК.

В компанії попросили українців ощадливо користуватися електроенергією, щоб прискорити стабілізацію енергосистеми.

В частині Київської області запроваджено екстрені відключення світла Фото: скриншот

Відключення світла на Київщині: ситуація в Бучі

У розділі перевірки поточних відключень за адресами в Бучі повідомляється про відсутність електроенергії. Аварійні ремонтні роботи, які почалися о 2:30 13 січня, триватимуть орієнтовно до 02:25 15 січня.

В КП "Бучасервіс" повідомляли, що всі об'єкти водопостачання в громаді працюють на альтернативних джерелах живлення, через що можливі перебої в подачі води.

В Бучі аварійні ремонтні роботи триватимуть до 15 січня Фото: скриншот

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповідав, що громада була повністю знеструмлена через серйозні пошкодження енергосистеми внаслідок нічної атаки РФ, точний час відновлення електропостачання невідомий. Також за його словами без світла лишаються сусідні громади: Ірпінська, Гостомельська та Бородянська.

"Інформую, що КП "Бучасервіс" підключили всі наявні дизельні генератори до об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери. ПКПП "Теплокомунсервіс" забезпечує живлення котелень, аби зберегти тепло в оселях", — повідомив Федорук.

Також на сайті ДТЕК повідомляється про аварійні ремонтні роботи до 02:25 15 січня в селищі Гостомель.

В Гостомелі аварійні ремонтні роботи триватимуть до 15 січня Фото: скриншот

Відключення світла на Київщині: що відомо

В ДТЕК о 7:59 13 січня повідомляли, що екстрені відключення запроваджені в усьому Києві та Бучанському районі області.

Нагадаємо, вранці 13 січня в НЕК "Укренерго" попередили, що у Києві та області запроваджено аварійні відключення світла та скасовано дію графіків. Причиною стали ракетно-дронова атака на енергетичні об'єкти, сильні морози та наслідки негоди.

12 січня ЗМІ писали, що під час відключень світла у Києві масово закриваються супермаркети, бо генератори не витримують навантаження.